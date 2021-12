Napoli-Leicester: le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Il proprio girone di Europa League, il Napoli, lo chiuderà allo Stadio Maradona questa sera. Gli azzurri sono ancora padroni del proprio destino anche se solo in parte, perché dovranno sperare in una non vittoria dello Spartak contro il Legia, ma soprattutto avranno bisogno di portare i tre punti a casa ai danni del Leicester. I partenopei sono al terzo posto in campionato e nel proprio girone di EL dove distano un punto dagli inglesi che guidano il Gruppo C.



Qui Napoli

Dopo la partenza fulminante dei ragazzi di Spalletti in campionato, stanno affrontando delle grosse difficoltà dovute soprattutto agli infortuni. Infatti, nelle ultime 5 partite hanno raccolto soltanto 5 punti, anche se avrebbero meritato qualcosa in più sicuramente. La rosa è quella che è e il tecnico toscano potrà contare solo su 19 giocatori di cui tre della Primavera: Boffelli, Costanzo e Vergara.



Qui Leicester

Questa stagione per gli inglesi non è sicuramente la migliore degli ultimi anni sotto il punto di vista dei risultati. Infatti, in campionato si trovano all’11º posto in classifica e sono reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo dell’Aston Villa. Rodgers conta anche 7 casi Covid sospetti che non saranno disponibili: Lookman, Iheanacho, Amartey, Benkovic, Vestergaard, Perez, Daley-Campbell.



Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Ounas; Petagna.

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyunçu, Thomas; Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy, Daka.

Napoli, tenere botta e stringere i denti per centrare la qualificazione

