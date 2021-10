Napoli-Legia Varsavia: ultime dai ritiri e probabili formazioni

In Europa il Napoli vuole assolutamente invertire la tendenza. Riscattare la partenza titubante. Finora ha subito ben 5 gol nelle prime due partite del girone (contro Leicester e Spartak Mosca). Mentre in Serie A gli azzurri hanno la miglior difesa del campionato: 3 miseri gol subiti nelle prime 8 giornate.

Dal canto suo, il Legia Varsavia punta tutte le sue carte sulle notti di Coppa per risollevare una stagione che nel campionato polacco è stata davvero misera di soddisfazioni, stazionando al quartultimo posto. Ma se in patria fatica, lo stesso non può dirsi in Europa, visto che comanda il Gruppo C a punteggio pieno.

Qui Napoli

L’Europa League arriva al momento giusto per Luciano Spalletti. Probabilmente intenzionato a dare una chance a chi, al momento, è stato un pò penalizzato dal fatto che l’allenatore toscano, in campionato, ha rinunciato alla turnazione dei suoi uomini.

Con il Legia Varsavia, quindi, il tecnico opterà per una distribuzione del minutaggio, anche in vista della sfida di domenica contro la Roma. Del resto, la rosa è ricca di alternative di qualità. Ergo, cambi in tutti i reparti, dal portiere al centravanti.

Specialmente in difesa hanno giocato sempre gli stessi. Eppure questa sera Kostas Manolas potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Da martedì, alla ripresa degli gli allenamenti, il greco s’è aggregato al gruppo, svolgendo regolarmente lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazioni su palle inattive.

Per Alex Meret sembra sia giunto il momento di trovare spazio dall’inizio. Inoltre, a causa della squalifica di Mario Rui dovrebbe esordire dal 1′ il brasiliano Juan Jesus. Improbabile, infatti, che sia il giovane Zanoli a prendere il posto del portoghese. Considerando che Ghoulam, l’altro terzino sinistro di ruolo della rosa, non è stato incluso nella lista.

Pure Demme si candida per una maglia da titolare, insieme all’intoccabile Anguissa. Così da far rifiatare Fabiàn Ruiz.

In attacco, chance per Petagna con Lozano che avvicenda Politano. Ma occhio alla sorpresa Mertens.

Fuori causa gli infortunati Ounas e Malcuit. Non ha preso parte alla rifinitura, ma ha fatto allenamento differenziato, Zielinski: per il centrocampista, risentimento al piccolo gluteo. Da valutare il suo eventuale recupero per stasera. In caso di forfait, è pronto Elmas.

Qui Legia Varsavia

Il Legia dovrebbe presentarsi a con un copertissimo 3-5-1-1, in cui Emreli sarà l’unica punta, supportato da Josue. Regia affidata a Kharatin. Wieteska guida la difesa completata da Jedrzejczyk e Nawrocki.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. Allenatore: Michniewicz.

