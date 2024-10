Napoli-Lecce: le quote favoriscono gli azzurri

Sono molto alte, secondo i bookmaker, le possibilità del Napoli di mantenere la vetta della classifica nella sfida di oggi pomeriggio, al Maradona, contro il Lecce reduce dallo 0-6 interno contro la Fiorentina, penultimo e con la peggior difesa della Serie A. La vittoria degli uomini di Conte paga infatti 1,27 su Planetwin365 e Betflag, con il pareggio – come nell’ultimo precedente – a 5,70 e il colpo esterno dei salentini – che non battono i partenopei da oltre quattro anni – fra 10,25 e 11. L’Over – uscito quattro volte negli ultimi sei scontri diretti – è in vantaggio, a 1,68, sull’Under, indicato a 2,05. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 a 5,50, seguito dall’1-0 a 6,25. Se lo 0-0 – come nell’ultima sfida – è visto a 12, l’impresa per 0-1 dei ragazzi di Gotti vale 19 volte la posta.

Chi la butta dentro

In quota gol è sfida interna, in casa Napoli, fra Lukaku, a 2, e Kvaratskhelia, a 2,25, a caccia rispettivamente della quarta e quinta marcatura in campionato. Fra gli azzurri, in attacco, è ballottaggio Politano–Neres: un loro timbro paga 3,50. Il Lecce si affida invece a Krstovic, a 4,50, e Rebic, a 6, per mantenere l’imbattibilità esterna delle ultime tre sfide all’ombra del Vesuvio.

