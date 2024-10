Napoli – Lecce 1-0. “Il resto è aria fritta?”

Pochi fronzoli e poche chiacchiere.

Napoli – Lecce 1-0, gol del capitano Di Lorenzo, il terzo della stagione.

Napoli primo a 22 punti.

Ora però, va fatta una scelta. Di campo. Anche solo per chiacchierare.

Classifica o Prestazione?

Se accettiamo il discorso classifica, allora possiamo chiudere già qui il nostro tentativo d’analisi. Se invece vogliamo tentare un gioco di riflessioni, dobbiamo parlare di un Napoli – Lecce brutto.

Meno difensivo soltanto nei numeri e su carta.

L’atteggiamento è quello basso che “denunciamo”.

Meno brutto del Napoli visto ad Empoli ma abbiamo l’obbligo di ricordare ai tifosi che i Salentini, stasera, chiudono la loro classifica a 5 punti e con dato che dice 3 gol fatti e 17 subiti. La peggiore della Serie A.

Davanti a questa critica Conte ha già risposto: “abbiamo vinto, il resto è aria fritta”.

Il nostro in fondo è un gioco ed un esercizio di stile.

A Napoli, per assurdo, il Lecce se la “gioca” e pur perdendo non è sconfitto. Gotti difficilmente stasera sarà esonerato. Quantomeno non per questa gara.

Naturalmente serve ricordare ai tifosi “diversamente classifica” che Conte, al minuto 73, può mettere dentro Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Un lusso che pochi in Italia possono. Per assurdo, il Napoli peggiora.

Napoli – Lecce 1-0.

Napoli primo in classifica.

Il resto è davvero aria fritta? Anche oggi?

Pedagogista dello Sport