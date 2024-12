Napoli, leadership e personalità vanno oltre i tre punti col Genoa

Sembra che la vittoria contro il Genoa abbia soddisfatto Antonio Conte solo a metà. Non a caso, l’allenatore del Napoli ha voluto rimarcare l’atteggiamento dei suoi, tutt’altro che determinati nel secondo tempo.

“Nell’intervallo l’unica cosa che ci siamo detti è stata di non farli rientrare, e invece l’abbiamo fatto. Così una partita di dominio è diventata una gara in cui abbiamo incontrato diverse difficoltà. Siamo stati fortunati, un’altra volta ci ritroveremo a piangere lacrime amare se non stiamo sul pezzo 95 minuti…”.

Insomma, appare evidente che all’Uomo del Salento non sia affatto piaciuta la ripresa degli azzurri. Sicuramente bravi a difendersi con ordine e razionalità. Peccato che l’intensità palesata nel primo tempo, con i partenopei costantemente sopra ritmo, sia rimasta negli spogliatoi. Un approccio che forse nemmeno lui si aspettava, vista la qualità di un gioco dove inizialmente in tanti si muovevano sopra la linea della palla. Restituendo una immagine di squadra sontuosa e dominante, come non si vedeva dai tempi dello scudetto.

In ogni caso, comunque esagerate le critiche di chi ha etichettato il Napoli talmente brutto nei secondi 45’, da somigliare a quello di Mazzarri o Calzona. La verità è che anche sotto pressione nessuno riesce a mantenere inalterate le distanze tra i reparti come gli uomini di Conte. È una questione di organizzazione tattica, ma anche di feroce applicazione, tipica delle squadre mature per sostenere la bontà delle proprie ambizioni. Nonché tremendamente spietate.

Ineluttabile, quindi, che gli azzurri abbiano mostrato il rovescio della medaglia, trasformando l’aggressività in gestione del possesso. Del resto, era decisamente insostenibile pensare di tenere quel passo per l’intero match. Nondimeno, c’è una costante nel Napoli di Conte. Non domina le partite. Rischia pure di andare sotto o rimettere in discussione il vantaggio conseguito. Eppure, alla fine conquista i tre punti. Segnale inequivocabile che il gruppo è forte mentalmente.

