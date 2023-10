Potenzialmente il palleggio del Napoli resta uno dei più pericolosi dell’intera Serie A, eppure sembra che la gestione Garcia stia disintegrando una identità calcistica che gli azzurri conoscevano a memoria, con scelte tattiche decisamente contro natura. Innescando un mucchio di conseguenze, che finora hanno portato solo svantaggi alla causa partenopea.

Le caratteristiche tecniche di mezzali e offensive players hanno sempre contribuito ad alimentare un possesso funzionale alla formazione di continui triangoli nei mezzi spazi oppure in catene laterali. La connessione sul lato tra terzino, esterno e centrocampista, piuttosto che il dialogo in una porzione di campo più ampia, che coinvolge anche il centravanti, mettevano costantemente in apprensione gli avversari.

Il dialogo con la palla ed i movimenti senza, infatti, obbligavano la controparte ad adattarsi e difendere di reparto in fase di rifinitura. Non potendo disinnescare il gioco del Napoli mettendola sul piano dei singoli duelli.

Possesso mortificato

In questo scenario, la proverbiale sagacia nelle letture di Lobotka gli consentiva di riconosce immediatamente l’opportunità di scaricare il pallone in totale sicurezza verso l’interno, trovando Zielinski o Anguissa liberi di ricevere. Altrimenti, con le mezzali messe in ombra, riciclare il possesso, lavorando lungo linea. Se non addirittura, ricominciare all’indietro coi centrali.

Ovviamente, l’efficacia di tale sistema presuppone velocità di esecuzione a ritmi altissimi, per sottrarsi al pressing intenso esercitato dai dirimpettai. E’ innegabile tuttavia che sviluppando questo tipo di giocata, si attirano in avanti gli avversari, creando dunque spazio alle loro spalle.

Raramente però quest’anno si sono viste situazioni del genere: Kvaratskhelia o Politano garantiscono ancora l’ampiezza. In ogni caso, la distanza siderale che li separa da Olivera e Di Lorenzo li costringe a isolarsi. Quindi stringono, venendo dentro il campo non per liberare il binario a una sovrapposizione. Bensì, conducendo e tentando di risolvere la questione individualmente. Finendo pure per calpestare i piedi agli inserimenti offensivi dei centrocampisti, occupando la loro zona di competenza.

La solitudine di Osimhen

Nondimeno, la varietà delle soluzioni a disposizione dei Campioni d’Italia rimane enorme, e passa pure per il ruolo di Osimhen.

Garcia pretende che la squadra si appoggi sul centravanti, per risalire rapidamente il campo: la verticalizzazione come presupposto per andare in profondità. Ma ormai il nigeriano è un attaccante completo, dalla indiscussa versatilità. In grado di “fissare” la linea difensiva, in attesa del momento giusto per accorciare la posizione. Andando incontro nell’ottica di aiutare i compagni, collaborando nel consolidare il possesso.

Insomma, il numero nove in maglia azzurra è efficace sia nel breve che sul lungo; gli si può chiedere la sponda o il tocco complesso per uscire dal traffico. Limitarne il raggio d’azione, stimolandolo soltanto nello scatto per dilatare e allungare le distanze tra centrocampo e difesa appare davvero masochistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Garcia da esonerare subito o capace di cambiare? Scopriamolo…

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati