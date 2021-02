Napoli: le scelte e gli uomini contano poco, se non passa il Grande Freddo

Al di là del risultato finale, il match con l’Atalanta potrebbe comunque fornire qualche informazione in più sulla dimensione attuale del Napoli.

Seppur fortemente condizionato dagli infortuni, che l’hanno privato di giocatori determinanti, oltre a sfiancarne altri, cui non è stato possibile concedere adeguata turnazione, il progetto tecnico-tattico di Gennaro Gattuso ristagna. Angustiato da dubbi e perplessità di ogni tipo.

Azzeccato il piano gara

Eppure, il piano gara per cercare di imbrigliare gli orobici, Ringhio lo aveva individuato. In effetti, l’idea di giocarsela alla pari sul piano meramente numerico, schierandosi a specchio rispetto alla squadra di Gasperini, non era affatto campata in aria.

Tutt’altro. La strategia era pure intrigante. Pensata appositamente per sfruttare a proprio vantaggio le peculiarità della Dea, girandogliele contro.

In un certo senso, attraverso questa soluzione, l’allenatore dei partenopei ha consapevolmente derogato dalla sua identità. Dimostrando ampiamente di avere gli uomini a disposizione per adattare il sistema di gioco alle contingenze imposte dall’avversario.

Insomma, Gattuso voleva che i nerazzurri giocassero la partita che preferiscono. Ovvero, alzarsi tantissimo nella metà campo altrui, sfruttando fisicità e gamba. Un approccio focalizzato innanzitutto sulla fase di non possesso. Funzionale ad invitare gli ospiti a pressare in avanti, abbassando molto il baricentro.

Rimbalzi e seconde palle

Le combinazioni con cui il Napoli intendeva risalire il campo, sottraendosi alla pressione, avrebbero permesso simultaneamente di attaccare la linea difensiva bergamasca, con un lancio lungo del portiere. Affinchè si creassero continui isolamenti, all’interno del quale Insigne, Lozano e Politano giocassero in situazione di uno contro uno verso i marcatori diretti.

Ospina aveva tempo e spazio per sfruttare le sue doti di gestione del possesso, oltre che piedi sensibili ed educati per scavalcare il centrocampo.

I problemi, semmai, sono nati sullo sviluppo dell’azione. Senza Petagna a contendere i rimbalzi offensivi, sperare che il tridente “leggero” facesse a sportellate con Toloi, Romero e Djimsiti diventava, al contrario, una stucchevole palla lunga e pedalare.

Com’era pretestuoso pretendere che si potesse uscire vincitori nella lotta per una seconda palla. In quanto Demme e Bakayoko non accorciavano le distanze con l’attacco, in ossequio all’ordine di scuderia di rimanere bassi e compatti.

Basta polemiche, urge compattarsi

Al netto degli strascichi polemici alimentati dalla diatriba verbale tra ADL e Gattuso, trascurando almeno in questa sede la validità delle ragioni a supporto degli opposti schieramenti, è disarmante sottolineare come alcuni tifosi e addetti ai lavori puntino il dito verso la pochezza palesata nel gioco dal Napoli, dimenticando un paio di particolari.

In primo luogo, quest’annata è anomala. Decisamente diversa da tutte le altre. Dalla scorsa stagione, infatti, non c’è stata praticamente una netta interruzione. Perciò, l’attuale viene percepita come una sorta di coda della precedente.

In cui il calendario ingolfato obbliga a giocare ogni tre giorni. Con la conseguenza pratica che a nessuno è concesso rifiatare, allenarsi e metabolizzare le battute d’arresto. Oppure i momentanei cali, fisici e mentali.

Suppore, quindi, che gli azzurri potessero mettere esclusivamente il campo al centro delle attenzioni, allontanando solo temporaneamente le tensioni che ne hanno squassato l’avvicinamento alla semifinale di Coppa Italia, è null’altro che bassa propaganda.

Buona per tacitare le coscienze agli haters in servizio permanente effettivo.

Comunque non fila tutto liscio

Al contempo, tuttavia, non deve assolutamente passare il messaggio che vada tutto bene. Che Castel Volturno sia scevro da preoccupazioni varie o assortite sopravvalutazioni.

D’altronde, gli avvenimenti, fuori e dentro il campo, raccontano perfettamente come questa squadra sia ormai da qualche settimana sull’orlo di una strisciante crisi di nervi.

Ieri sera non è riuscito il classico coup de théâtre. Niente improvvisi colpi di scena al Maradona Stadium.

Il fatto che la palma del migliore in campo sia stata assegnata a Ospina, mentre Gollini ha fatto sostanzialmente da spettatore non pagante, testimonia come il timore di subire gol abbia preso il sopravvento sull’idea di dominare il gioco ricorrendo al giropalla.

Marchio di fabbrica di un Napoli che sembra davvero sul punto di arenarsi.

Nondimeno, torna poi immancabilmente a fare vedere tutto il suo potenziale: inespresso, però latente…

