È curioso constatare come il Napoli attuale stia soffrendo sugli esterni, considerando che lo sviluppo della manovra sulle catene laterali abbia consentito agli azzurri di imporre il proprio gioco in Italia ed Europa.

Come se la sosta per il Mondiale avesse trasformato uno dei proverbiali pregi della squadra di Spalletti – le sovrapposizioni dei terzini negli spazi lasciati liberi da Kvarastkhelia e Politano (o Lozano), le volte che gli offensive players stringono la posizione nei mezzi spazi, lasciando libero il binario – in un difetto palese.

Il georgiano sembra un lontanissimo parente rispetto al giocatore vivace e pimpante che aveva impressionato nei primi mesi di campionato. Indubbiamente, la durezza degli interventi che gli hanno riservato i difensori dell’Inter ne hanno limitato la pericolosità. Ma il 77 in maglia azzurra non ha voluto snaturarsi per nessun motivo, insistendo nei classici dribbling in conduzione. Ovviamente, privo della esplosività nel primo passo, il suo contributo a San Siro è stato abbastanza limitato.

La conferma di quanto Kvarastkhelia possa trasformarsi in un rebus irrisolvibile per gli avversari l’ha fornita la prestazione con la Sampdoria. Ancora lontano dai suoi standard di rendimento (altissimi…), ha provato comunque a superare l’uomo e arrivare sul fondo. Oppure s’è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, tagliando alle spalle della retroguardia blucerchiata per ricevere l’assist da Politano.

Peccato poi che sia stato impreciso nella conclusione, come raramente gli è capitato finora.

Di Lorenzo quasi al limite

Il problema di fondo resta sempre lo stesso: le gambe pesanti. Una causa in grado di determinare poco movimento degli uomini senza palla.

Così, si spiega l’incapacità di alternare l’aggressività in fase di non possesso, con il calcio proattivo sviluppato in ampiezza. E qui emerge l’altro “problemino” che sta angustiando l’allenatore del Napoli: una evidente stanchezza – magari mentale, prim’ancora che fisica – di Giovani Di Lorenzo.

Un po’ distratto nel fronteggiare Dimarco ed Augello. I “braccetti” uscivano, andando a prenderlo altissimo e precludendogli la pulizia nel primo tocco: quella giocata tradizionale verso Lobotka, che permette di uscire dal basso in maniera pulita.

Urge, quindi, ritrovare lucidità, per evitare di rimanere a metà strada tra una condotta spregiudicata e una posizione maggiormente conservativa.

Del resto, sono almeno due anni che il Capitano tira la carretta, senza contare pure gli impegni con la Nazionale. In questo scenario si inserisce la feroce determinazione con cui la società ha voluto chiudere l’operazione Bereszyński. Serviva assolutamente un ricambio di spessore nel ruolo. Adesso si può guardare con maggiore serenità al prossimo futuro.

Occhio ai braccetti della Juve

Insomma, nelle due uscite post-Qatar, la mancanza di dinamismo ha influenzato l’atteggiamento del Napoli, che al cospetto dei nerazzurri e talvolta pure contro la Doria, senza alcuna idea su come penetrare centralmente, trovandosi tutti gli spazi chiusi, ha scelto di affidarsi alle iniziative degli esterni.

Finendo tuttavia per inaridire una proposta di gioco, condizionata dai postumi di una preparazione non completamente assorbita. Impossibilitati a creare superiorità numerica, gli uomini di Spalletti si sono dovuti accontentare di uno sterile possesso perimetrale e poco altro.

Cominciando a lavorare in ottica Juventus, giusto rimarcare che i bianconeri, fedeli al 3-5-2, potrebbero avere delle similitudini tattiche con le due avversarie già incontrate alla ripresa della Serie A.

