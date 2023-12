Napoli, le condizioni di Elmas e Anguissa

Dopo la vittoria in campionato allo stadio Maradona contro il Cagliari, ottenuta grazie ai gol della premiata coppia Osimhen- Kvaratskhelia, il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno in vista dei prossimi impegni a partire da quello di domani, martedì 19 dicembre, in Coppa Italia contro al Frosinone, e a quello di campionato di campionato contro la Roma.

In tanto stamane si sono svolti a Nyon, presso la sede della Uefa, i sorteggi degli ottavi di Champions League che vedranno la squadra campione d’Italia in carica affrontare il Barcellona.



Ma dall’infermeria non arrivano buone notizie per il tecnico azzurro Walter Mazzarri, dal momento Eljif Elmas si è dovuto fermare a causa di alcuni problemi fisici, che lo avevano costretto a saltare l’impegno casalingo contro il Cagliari.

Il centrocampista macedone classe 1999, che fino a questa parte della stagione ha collezionato 16 presenze tra campionato e Champions League condite da due gol, realizzati contro Salernitana e Atalanta, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Da valutare anche le condizioni del centrocampista camerunense Zambo Anguissa, anche lui costretto ad uscire anzi tempo nella partita casalinga contro al Cagliari a causa di un trauma contusivo al piede destro, e che oggi ha fatto lavoro personalizzato.

Di seguito il comunicato del Napoli sulle condizioni di Elmas e Anguissa, come riportato dal sito fantacalcio.it.

“Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie.

Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro”.

