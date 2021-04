Napoli e Lazio sono a caccia dell’obiettivo capace di salvare la loro stagione. L’ambiziosa operazione Champions, dunque, entra nel vivo per entrambe, che hanno in testa soltanto una cosa: centrare il quarto posto. E le premesse per vedere una bella partita ci sono tutte. Poichè i padroni di casa hanno vinto cinque delle ultime sette partite. Mentre i biancocelesti sono reduci da cinque successi consecutivi e, più in generale, hanno vinto 12 delle ultime 15 partite giocate in campionato.

Qui Napoli

Rino Gattuso perde Demme, squalificato. Il sostituto naturale del mediano tedesco sarebbe Bakayoko, finito un pò ai margini delle rotazioni. Eppure, dal trading center di Castelvolturno alcuni spifferi danno Lobotka favorito sul francese di origini ivoriane.

Per il resto, Hysaj questa sera parte avvantaggiato nei confronti di Mario Rui. Mentre il rientrante Lozano insidia Politano, presumibilmente preferito al messicano.

In attacco, sembra che il tecnico partenopeo abbia deciso di puntare su Dries Mertens, dopo la deludente prestazione di Victor Osimhen contro l’Inter. Una scelta ponderata anche in funzione del piana gara che Ringhio intende perseguire. Tatticamente l’avversario di stasera difficilmente tende a concedere molti spazi in profondità. A quel punto, meglio Ciro, abile nel dialogare nello stretto, nonchè più idoneo del nigeriano nel garantire movimenti tra le linee.

Qui Lazio

L’infermeria di Formello non si svuota. Certo il forfait di Gonzalo Escalante. Si teme un lungo stop a causa dell’infortunio muscolare che l’ha obbligato a disertare gli allenamenti in settimana. Capitolo Luiz Felipe: il brasiliano è tornato in Germania per un controllo alla caviglia operata ad inizio anno. Così questa sera Simone Inzaghi si affiderà ancora a Marusic in difesa.

Non è al meglio, Luis Alberto. Il malanno alla caviglia che l’ha afflitto nelle ultime 2-3 settimane si è riacutizzato, costringendolo ad allenarsi a singhiozzo. Tuttavia, l’intenzione del Mago è quella di stringere i denti e provare comunque a scendere in campo. Forse soltanto il riscaldamento pre-gara scioglierà l’arcano. Se non dovesse riuscire a convivere con il dolore, si accomoderà in panchina.

Nel frattempo, scalpitano Andreas Pereira o Parolo. Con il più offensivo ex Manchester United favorito.

A proposito di assenze. Ancora positivo al Covid-19 il tecnico laziale. Quindi, mentre Inzaghi seguirà l’incontro da casa, in panchina, toccherà nuovamente al suo vice, Massimiliano Farris.

Una curiosità: sarà indubbiamente una serata particolare per Pepe Reina. Un sorta di ritorno a casa, visto e considerato che affronta una parte importante del suo passato calcistico: ben 182 presenze a difesa della porta partenopea.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi (in panchina Farris).

