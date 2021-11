Napoli-Lazio: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, il Napoli è chiamato a rialzare la testa. Sarà una gara ricca di suggestioni, quella contro la Lazio. Sotto certi punti di vista, anche una sfida fra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri: due tecnici partiti dalla Toscana, che pur attraverso percorsi di carriera assai diversi tra loro, hanno vissuto momenti importanti sulla panchina dell’Empoli ed all’ombra del Vesuvio.

L’allenatore degli azzurri in questo momento della stagione deve tentare di invertire la tendenza negativa, dopo due inattesi passi falsi. Dal canto suo, Sarri sta tentando di replicare l’entusiasmante gioco prodotto nella sua esperienza partenopea. E aspetta solo la scintilla giusta per proporre pure nella Capitale, sponda biancoceleste, i principi dell’estetica calcistica con i quali sfiorò lo Scudetto nel 2018-19.

Al Maradona, dunque, la Lazio arriva con una spasmodica voglia di fare punti. In effetti, ha vinto una sola volta nelle ultime dieci trasferte in campionato. Tuttavia, si è sbloccata in Europa, vincendo a Mosca contro la Lokomotiv.

Qui Napoli

Mancheranno sicuramente gli infortunati Osimhen e Anguissa. Oltre a Politano e Zanoli, ancora positivi al Covid. Buone notizie dall’infermeria per Fabian Ruiz e Insigne. Ci sono buone sensazioni per entrambi, tenuti a riposo a Mosca, questa sera vogliono tornare ad essere protagonisti.

Spalletti non aveva schierato Fabian Ruiz nel gelo di Mosca a causa di un piccolo fastidio. Metterlo in campo a metà settimana era rischioso proprio in ottica Lazio. Invece abile e arruolabile in vista del big match che chiuderà la 14^ giornata. Discorso simile vale per Insigne.

Per il resto, ben pochi dubbi angustiano l’allenatore toscano circa le scelte di formazione. Con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa.

In mediana, Demme si è negativizzato e può far coppia con Fabiàn. In alternativa al tedesco, potrebbe venire confermato dall’inizio Lobotka.

Mentre là davanti possibile soluzione con il tridente leggero: Lozano, Zielinski e Insigne si muoveranno alle spalle della punta, che sarà Mertens. In netto vantaggio su Petagna.

Qui Lazio

Rientra e segna, Ciro Immobile. La doppietta contro la Lokomotiv ha detto che il centravanti è prontissimo a tornare dal primo minuto anche in campionato. Nel tridente con lui, Pedro: l’utilizzo part time europeo dello spagnolo è un altro segnale forte in chiave formazione. L’unico ballottaggio al momento riguarda Felipe Anderson che se la gioca con Zaccagni. Il primo appare favorito.

Anche altre scelte in Europa League relative Milinkovic-Savic e Cataldi, entrambi a riposo giovedì, erano funzionali ad averli riposati al cospetto della capolista. Con loro due, in mezzo al campo va verso una maglia da titolare Luis Alberto.

Lazzari e Hysaj favoritissimi per le corsie esterne difensive. Al centro, davanti all’ex Reina, Luiz Felipe e Acerbi.

Nota a margine della partita: Adam Marusic, finalmente negativo al Covid, è pronto a fare ritorno a Roma. Dallo scorso 13 novembre il montenegrino era in isolamento in Serbia, dopo il ritiro con la nazionale. Dalla prossima settimana, quindi, si metterà nuovamente a disposizione di Sarri.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

