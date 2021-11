Napoli-Lazio non è una partita come le altre

Un anno fa ci lasciava la leggenda del calcio, Diego Armando Maradona. Un 25 novembre che a Napoli non sarà mai dimenticato. In quella occasione tutta la squadra azzurra indossò la maglia numero 10 all’ingresso in campo, nella partita subito successiva che si gioco’ contro la Roma.

Ad un anno di distanza, ironia della sorte, sarà ancora una romana a scendere in campo nello stadio che da quel giorno, iniziò il suo iter per rinominarsi in “Maradona”. Stavolta sarà la Lazio di Sarri. Per tutti questi motivi non può essere una partita come le altre.

Prima della gara la società di De Laurentiis ha deciso di omaggiare El Diez con delle immagini storiche che verranno trasmesse sui maxi schermo e con la statua de El Pibe, che farà un giro di campo. Emozioni forti in uno stadio al gran completo che probabilmente vedrà anche quei tifosi del Boca, accorsi in questi giorni per le vie di Napoli, nel ricordo di Diego.

Basterebbero questi presupposti per fare di Napoli-Lazio la partita dell’anno. Se poi ci aggiungiamo la settimana orribilis trascorsa, va da sé che è tempo di riprendersi qualcosa dalla sorte.

Spalletti anticipa le scelte

Spalletti in conferenza stampa saggiamente ha osservato che non bisogna prendere solo il peggio dalle sconfitte. In effetti gli ultimi venti minuti di San Siro sono incoraggianti, così come le condizioni di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne che rientrano pienamente nel gruppo.

Servirà un Napoli più cinico, forse anche più brutto ora che manca dei suoi uomini migliori. Adesso è il tempo di essere più operai. In questo anche il tecnico di Certaldo dovrà rivedere qualcosa, fare dei cambiamenti tattici. Soprattutto a centrocampo, che non può vivere di sola qualità.

La negativizzazione di Demme, da questo punto di vista, diventa fondamentale. Anche se il tedesco che porta il nome del D10S, non può essere al top della condizione.

La Lazio dell’ex Comandante fa invece della qualità a centrocampo il suo punto di forza: Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono tutti giocatori di grande tecnica, ma non certo degli interdittori.

La squadra biancoceleste difatti ha sofferto fino ad oggi contro le squadre più piccole, quelle che non le hanno permesso il fraseggio di metà campo, vedi le sonore sconfitte a Bologna e Verona. Tornano, loro, motivati dalla Russia con in più un Ciro Immobile in grande spolvero e che al Napoli ha sempre creato grossi problemi.

Il punto debole della Lazio sembra essere la difesa a quattro, i tanti anni giocati a tre non si dimenticano facilmente e gli esterni Hysaj, Lazzari sono apparsi in difficoltà nel tenere la linea.

Enigmi da sciogliere, dubbi da risolvere

La formazione di Spalletti ha avuto un giorno in più di riposo, quanto mai necessario per recuperare qualche elemento, ma al di là dei nomi, il salto di qualità andrà fatto nella testa.

Quand’è che Lozano dimostrerà di essere un giocatore da Top Club? E la maturazione di Zielinsky per quando è prevista? Insigne vuole mostrarci di valere sette milioni a stagione? Fabian Ruiz vuole tornare in nazionale?

Questi alcuni dei nodi da sciogliere, perché come ha sempre detto Spalletti dal primo giorno di ritiro, questa squadra è molto forte ma non sempre ricorda di esserlo. La consapevolezza della propria forza si acquista giorno dopo giorno, non nelle parole ma sul campo, con la determinazione di non lasciare nulla al caso, neanche una rimessa laterale.

Come giustamente il tecnico toscano sottolineo’ nel post Inter: “Non me ne frega niente del risultato. Perché quello può essere figlio del caso e degli episodi, ma la prestazione è figlia del lavoro quotidiano...”.

Domani si giocherà davanti a tutto il mondo, perché anche i paesi d’oltre continente saranno collegati con Fuorigrotta per quella che da nessuno può essere considerata una partita come le altre.

