Napoli Lazio: la voce del mercato dice “incidente di percorso”

Il mercato rionale, specie quello del sabato che profuma già di pranzo domenicale, è, per gli osservatori, un ottimo “luogo” per testare il polso degli avvenimenti.

Il post Napoli Lazio, con la sconfitta “rara” degli uomini di Spalletti, a sentire le voci, confuse ma accordate, dicono “incidente di percorso”. Con 18 punti di vantaggio, 15 nella peggiore delle ipotesi e con un percorso netto quasi perfetto, perdere una gara, ha stupito.

Stupito il pubblico, gli addetti ai lavori e a ben vedere gli stessi calciatori.

Stupiti, probabilmente che per una sera la macchina perfetta, messa in piedi da Luciano, non riuscisse a girare. Le marce alte non entravano. La Lazio ha fatto il suo e pur non brillando ha vinto. Sarri potrà dire, ho vinto contro il Napoli più vincente dell’ultimo decennio.

Soddisfazione non da poco per Maurizio.

Incidente di percorso abbiamo detto. Sentito in giro, meglio.

Ha tanti sinonimi questo vocabolo. Almeno nel nostro caso.

Colpe dell’ ambiente?

Festeggiamenti eccessivamente precoci?

Lentezze comprensibili?

Calo fisiologico?

A 18 punti, si possono aprire morbide riflessioni. Ognuno ha le sue.

Passo passo capiremo.

Passo passo sapremo meglio cosa pensare di questo “strano” incidente.

La dinamica è al vaglio degli esperti.

Buon week end.

Napoli Lazio

