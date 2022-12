Napoli, l’avvocato Grassani: “La riapertura del caso Juve? Il Napoli è l’unico club escluso, vi spiego…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli:

“La mia sensazione sull’inchiesta riguardante la Juventus? Possiamo dire che siamo stati colti di sorpresa. L’iniziativa della Frocura Federale è un’iniziativa che non ci si aspettava, significa riaprire una partita chiusa. È un’eccezione in una regola, questo la dice lunga sulla natura straordinaria di questo evento che è comunque consentito. La Procura Federale ha deciso di riprendere laddove ci si era lasciati. Si punta sugli elementi che prima non c’erano come intercettazioni o appunti. A parte qualche intercettazione o qualche punto piccolo non mi sembra ci siano grandi cose. Ci sarà una data fissata entro poche settimane e le squadre si difenderanno. Il Napoli è fuori da questa vicenda perché è stato prosciolto come tutti gli altri club, però è l’unica società che non è stata tirata nuovamente in ballo. L’operazione in questione era quella dell’arrivo di Osimhen al Napoli, il club ha correttamente operato sul mercato pagando un giocatore che si è fatto subito apprezzare incrementando il proprio valore iniziale, la partita è chiusa”.

