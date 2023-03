Napoli lavora per il dopo Zielinsky e Lozano

Il Napoli lavora per il futuro, soprattutto per il dopo Zielinsky e Lozano. I due calciatori sono in scadenza di contratto, Giugno 2024, come già avvenuto nella passata estate, il club azzurro non vuole rischiare di perdere i due a costo zero. Per il polacco, già al centro di trattative nella precedente sessione estiva, ci sarebbe l’interesse del suo ex allenatore Maurizio Sarri. Piotr Zielinsky andrebbe a colmare il vuoto che lascerebbe Milinkovic Savic, sul quale la partenza dalla capitale, sembra sicura. Da Roma non credono molto a questa possibilità, nella trasmissione di Radio Radio, Sport & News, Furio Focolari si è così espresso:

“Conosco molto bene le cose in casa Lazio e Lotito, non spenderà mai 30/40 milioni per un solo giocatore. L’ultimo acquisto oneroso da parte della società biancoceleste, resta quello di Zarate. Tra l’altro non credo che De Laurentiis, voglia smantellare una creatura perfetta”

In ogni caso, Giuntoli si muove sul mercato, come al solito, qualche informazione pesante è stata richiesta per Jesper Lindstrom. Proprio in occasione della sfida in Champions League, sono stati avviati i contatti con l’Eintracht, il 23enne danese, gioca da trequartista nel club tedesco, piace e si potrebbe prendere ad una cifra ragionevole. Il Napoli lo visiona da prima della partita di Champions, tra l’altro si parla di una visita, di Zielinsky, al termine della gara di campionato contro la Lazio, nello spogliatoio capitolino, per salutare il suo vecchio maestro.

Luis Alberto che non ha mai legato molto con Sarri, potrebbe essere una contropartita da valutare. L’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio del polacco, se non accetta il rinnovo col Napoli, per i parametri imposti dalla società, nella Lazio guadagnerebbe anche meno.

Stesso discorso vale per Hirving Lozano, anche lui in scadenza 2024, non ci sono al momento, accordi sul rinnovo. Il messicano ha estimatori in Spagna e Inghilterra, sia il Villareal che il Chelsea, sarebbero interessati all’esterno napoletano. Da parte sua il club azzurro ha da tempo individuato il sostituto, piace molto Lauriente’ del Sassuolo. L’esterno neroverde sta facendo molto bene, anche lui piuttosto giovane, la sua buona stagione, sta facendo lievitare il suo valutare di mercato. Attualmente Carnevali non se ne priverebbe, per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Il caso Raspadori ha mostrato però, che la possibilità di strappare un calciatore al Sassuolo c’è, anche se la trattativa per l’attaccante della Nazionale, fu molto tribolata. È certo che dopo l’annuncio del rinnovo di Lobotka, il Napoli non prenderà in considerazione, altre situazioni, prima del termine della stagione. Non si vuole, giustamente, far trapelare la minima distrazione, certo è che Cristiano Giuntoli, non starà in questo periodo, con le mani in mano.

