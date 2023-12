Napoli: l’anno dei ricordi. 2023 da storia

Il miglior anno degli ultimi 33. Nessun nome, soltanto momenti.

Questa esperienza non appartiene a qualcuno o a qualcosa, è piuttosto la raccolta di una infinità di ricordi.

Resterà questo.

Resta il Napoli battagliero in Europa, i complimenti del mondo calcistico internazionale e quella sensazione di potere battere chiunque.

Resta la sensazione di aver compiuto un mezzo miracolo sportivo.

Il frutto di un lavoro “estremo”. La scommessa vinta di un gruppo nuovo e praticamente sconosciuto.

Un allenatore all’ultimo giro di giostra importante.

Napoli campione d’Italia 2023.

È una notte unica questa. L’ultima notte di un anno da libri di storia.

Per i nati del 2000, il primo scudetto, il primo grande evento, il primo sogno realizzato.

Ognuno porta nel 2024 il suo personalissimo ricordo.

Il 2023, per la sua eccezionalità, da’ diritto a conservare una cartolina, un ricordo, una specie di magnete da attaccare al frigorifero.

La Juventus abbattuta in casa e poi a domicilio, l’Inter a quasi 20 punti di distanza, il campionato chiuso già all’andata ed un calcio tanto equilibrato da essere letale.

Ad ognuno il proprio ricordo. Dolce. Per una notte ed un primo giorno dell’anno, teniamo il punto sulla dolcezza del recente passato.

Non si fanno nomi, soltanto momenti.

Città, squadra e Gente per un momento uniti in un sol corpo.

Riscatto sopra ogni cosa.

Il 2023 anno del riscatto di squadra e città.

Il 2024?

C’è ancora tanta strada fare. L’anno è lungo.

C’è un infinito spazio.

