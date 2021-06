Napoli, l’anima non ha prezzo: è impossibile venderla

Un grande maestro di calcio come il barone Niels Liedholm sosteneva che una squadra vincente si costruisce attraverso la sua spina dorsale: portiere, difensore centrale, centrocampista e centravanti. Se si hanno dei giocatori forti in questi ruoli, il più è fatto. L’ossatura dell’organico rappresenta il primo passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

Lo sa bene Luciano Spalletti. Lo sanno i tifosi del Napoli e lo sa bene anche il diesse Giuntoli, che Insigne, Fabiàn Ruiz e Koulibaly sono l’anima, nonchè i calciatori più forti di questa squadra. Purtroppo sono anche i grossi nodi da sciogliere a Castel Volturno. Contratti da rinnovare o pezzi pregiati da immettere sul mercato, che inevitabilmente non ha i valori precovid. Difficoltà ulteriore quindi per monetizzare, in un momento in cui di soldi ne girano davvero pochi.

C’è in ballo la questione Champions League che potrebbe tornare in auge, quando i rumors danno sempre più probabile una squalifica per Real, Barcellona e Juventus. Tanto è vero che il Napoli sarebbe già stato contattato dalla UEFA per rendersi disponibile ad un eventuale ripescaggio. Questo potrebbe dare respiro alle casse partenopee, ma è anche vero che la cosa andrà molto per le lunghe.

Qualora questa sentenza effettivamente arrivasse, è già pronto il ricorso al TAS da parte delle tre escluse, con delle tempistiche piuttosto importanti, che difficilmente porteranno ad avere gli incassi Champions prima della chiusura del mercato.

Insigne Top Player del Napoli

Il numero 10 che abbiamo ammirato nell’ultima amichevole della Nazionale prima dell’Europeo è un talento a cui non si può rinunciare. Lorenzo Insigne festeggia i 30 anni con una prestazione maiuscola, lanciando anche un messaggio a De Laurentiis: con al fianco gente di livello, Lorenzinho è quello lì che si è esaltato con la maglia dell’Italia. Ovvero, un giocatore di livello internazionale.

Sarà importante definire questi contratti in scadenza al più presto per consolidare l’anima del Napoli e costruirci intorno un undici all’altezza. L’idea di Spalletti che filtra sembra essere proprio questa: niente rivoluzioni ma ritocchi giusti nei reparti più carenti.

Intanto aspettiamo questa sentenza nei prossimi giorni, cercando di capire quale potrebbe essere il destino nella prossima stagione e muoversi di conseguenza. La possibilità di un insperato ripescaggio porterebbe senz’altro un nuovo entusiasmo nell’ambiente, ancora tramortito dall’ultima giornata di campionato.

Di sicuro non ci sarà modo di annoiarsi in quella che si appresta ad essere una lunga e calda estate, piena di colpi di scena. L’impressione è che se ne avvantaggerà chi saprà giocare d’ anticipo, come ha fatto la Roma con l’ingaggio di Mourinho, prima che si scatenasse il valzer degli allenatori. Stesso discorso varrà per i calciatori: aspettare troppo di muoversi, con l’Europeo nel mezzo, potrebbe fare la differenza…

