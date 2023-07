Napoli, l’agente di Meret nella sede dell’Inter

La porta dell’Inter è incerta, con le voci che parlano dell’interesse del Manchester United per Onana, con l’ultima offerta di 50 milioni per il portiere camerunense rispedita al mittente. Il club nerazzurro ha dichiarato chiaramente che il portiere vale sessanta milioni di euro e ora sta aspettando di vedere quale sarà il prossimo rilancio dei Red Devils. Ma cosa succederebbe se Onana dovesse andarsene? Per forza di cose l’Inter si metterebbe al lavoro per trovare un sostituto.

Se dovesse partire Onana, Meret potrebbe sostituirlo tra i pali dell’Inter?

Inter, possibile Meret come sostituto di Onana? Le parole di Pastorello

Il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere all’Inter Alex Meret e la conferma arriva dalle parole del suo procuratore, Federico Pastorello. Durante un’intervista all’esterno della sede dell’Inter, dove aveva appena lavorato al rinnovo di De Vrij, è stato interrogato sul futuro di Meret e ha negato qualsiasi interesse da parte dell’Inter nei confronti del giocatore: “Inter su di lui? Non ne abbiamo parlato, anche perché Onana è ancora con loro”

Pastorello ha schivato dunque la domanda, anche se il mercato calcistico può essere imprevedibile. Attendiamo quindi notizie sul futuro di Onana, mentre al momento Meret rimane al Napoli e non è intenzione del club privarsene.

