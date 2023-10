Napoli, l’addio al Decreto Crescita è un guaio per il bilancio

Il Governo Meloni ha preso una decisione in termini di stretta fiscale, che produrrà un mucchio di conseguenze pure sul mondo del calcio. Nella Finanziaria 2024, infatti, ci sarà l’addio al cd. “Decreto Crescita”, ovvero le agevolazioni per i lavoratori che arrivano dall’estero, con un ingaggio superiore ai 600 mila euro. Sostanzialmente, il nuovo corso riguarderà più in generale tutti gli sport, che verranno esclusi da queste facilitazioni.

Sotto la tagliola non rientrano quei calciatori che hanno ottenuto l’agevolazione negli anni precedenti. Costoro, infatti, conserveranno il diritto quesito.

In soldoni, dall’1 gennaio verrà data una stretta sugli sconti. Quindi, niente più riduzione delle tasse vicino al 50 per cento. La revoca del Decreto determinerà importanti conseguenze non solo per i tesserati nel mercato invernale, ma anche per gli ingaggi avvenuti dallo scorso 1 luglio in poi.

Tanto per rimanere in casa Napoli, per fare qualche esempio, il provvedimento esclude automaticamente Lindstrom, Cajuste e Natan dai benefici. I tre rinforzi dei Campioni d’Italia sono stati acquistati nel mese di agosto. E avrebbero beneficiato del Decreto Crescita a partire dalla prossima stagione. Il club adesso dovrà obbligatoriamente spendere più soldi per sostenete i loro ingaggi.

Ovviamente, l’impatto diretto sui bilanci sarà sanguinoso. L’effetto negativo stimato direttamente sulle casse della società partenopea è di circa 2,3 milioni di euro.

