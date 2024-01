Per entrare in sintonia con le sue idee Mazzarri ha chiesto al gruppo un grande atto di fede. Non era scontato che i giocatori rinunciassero al 4-3-3, una sorta di personalissima coperta di Linus, per fidarsi di una proposta alternativa al loro porto sicuro. Tra l’altro, proveniente da un allenatore a tempo. E invece gli azzurri hanno percepito che la stregoneria tattica poteva rappresentare una svolta nella disgraziatissima stagione del Napoli. Al di là se l’allenatore toscano sia un mero traghettatore oppure qualcosa di più impegnativo, almeno a medio termine.

Questo è innanzitutto lo scenario emotivo che hanno opposto i Campioni d’Italia alla Fiorentina. Con la squadra mentalmente orientata a sacrificarsi per larghi tratti della partita sotto la linea della palla, in un estenuante lavoro di copertura degli spazi, spingendo poi il pallone in direzione contraria alla porta Gollini attraverso rapide transizioni.

Derive e isterismi

Ovviamente, il piano gara ha funzionato, e il Napoli ha conquistato la finale della Supercoppa. Il resto è retorica, lo sgradevole tentativo messo in atto all’ombra del Vesuvio per risolvere il contenzioso nato tra due fazioni contrapposte. Chi ha garantito sostegno incondizionato al tecnico di San Vincenzo, nonostante qualche risultato negativo di troppo. E quelli che manipolano la realtà attuale. Dunque considerano inaccettabile, addirittura incomprensibile, il momento di difficoltà che stanno vivendo nello spogliatoio partenopeo.

Dimenticando i danni inenarrabili prodotti dalla proprietà, decisamente poco lungimirante nel programmare il post scudetto. La logica dietro le scelte di De Laurentiis è evidente. Pensava, a torto, che il Napoli non avesse urgenza del diesse tradizionale, tantomeno di una guida prestigiosa in panchina. Sperando che avanzasse nelle torbide acque della Serie A, infestata da squali e bucanieri di ogni tipo, solamente seguendo la deriva di una vittoria storica. Infatti, ha ragionato lentamente in confronto ai tempi isterici che alimentano lo show business pallonaro. Forse immaginando che sul suo impero non tramontasse mai il sole.

Innegabile, allora, come la gestione del tricolore abbia veicolato nei tifosi la spiacevole sensazione che la voglia di consolidarsi ai vertici fosse in antitesi con la loro smisurata passione. Nel computo complessivo di un’annata abbastanza deludente anche questo va tenuto conto.

Inter per rilanciarsi

Però, al netto di qualsivoglia contraddizione ambientale, la gara con l’Inter offre a Mazzarri un’occasione unica: la possibilità di concorrere per un trofeo, seppur minore. E notoriamente i tituli sono oggettivamente un ottimo scudo da opporre a ogni forma di critica.

Ecco quindi che l’attesa è finita. Necessario prendere consapevolezza che rispetto a quanto fatto finora, il Napoli non ha più tempo né scelta per raggiungere gli obiettivi prefissati in estate. Contro i nerazzurri, lunedì sera, il primo banco di prova. Dopo toccherà al campionato. La qualificazione in Champions rimane appesa a un filo sottilissimo, poiché il quarto posto non è lontano, ma in mezzo ci sono un mucchio di squadre da sorpassare. Non sarà facile nemmeno l’Ottavo con il Barcellona. Magari i blaugrana sembrano in crisi d’identità. Nondimeno, ridurre ai minimi termini una istituzione pedatoria – appunto, més que un club – trascende la contingenza.

Insomma, il calcio è sicuramente un territorio irrazionale. Così, una squadra apparentemente in declino, pronta a vivere un fisiologico periodo di transizione, ha l’opportunità di rilanciarsi in un modo o nell’altro. Bisogna solo ribaltare i pronostici; fronteggiare la solidità associata alla brutalità fisica degli uomini di Simone Inzaghi.

Perché va bene ricostruire, ma con la bacheca arricchita da una (Super)coppa, è meglio.

