Napoli, la sconfitta non ridimensiona: ma regalare uomini e minuti non si può

La partita del Napoli è stata un incubo travestito da sogno. Perché proprio nel momento in cui sembrava che gli azzurri potessero disinnescare il piano gara predisposto da Simone Inzaghi per imbrigliarne il gioco, è iniziato il processo di dissoluzione della capolista.

Eppure, la sconfitta contro l’Inter non può essere interpretata alla stregua di una sentenza che suona inappellabile. Bisogna scacciare subito il seme della disfatta futura. E considerare comunque positivamente quello che s’è visto nel finale.

Nient’affatto episodica l’inversione di atteggiamento avuta dalla squadra, nel momento in cui Luciano Spalletti l’ha ridisegnata con i cambi, arrivando davvero vicinissimo a trasformare una caduta fragorosa, e tutto sommato pure meritata, in un pareggio ad un certo punto inaspettato.

Nondimeno, uscire con le pive nel sacco da San Siro è un pugno nello stomaco alle ambizioni degli azzurri. Una delusione che obbliga a guardarsi dentro, con consapevolezza e anche un pizzico di cinismo. Poichè, quello sì sarebbe un errore, non bisogna assolutamente sottovalutare le manchevolezze palesate al cospetto dei nerazzurri.

Veicolare, dunque, la classica narrazione benevola che troppo spesso si riserva all’ombra del Vesuvio a qualche protagonista in negativo, quando si astiene dalla lotta, estraniandosi sostanzialmente dal match, non è più ammissibile.

Constatare, quindi, come il Napoli abbia regalato uomini e minuti all’Inter non deve sembrare un pregiudizio o una forzatura. Al contrario, è la fredda cronaca della sconfitta di stasera.

Imbrigliati da Inzaghi

Il problema è proprio questo. Il Napoli di Spalletti è una squadra che balla intorno a un totem: sviluppare un calcio propositivo, in modo da indurre i giocatori in maglia azzurra a riconoscere le situazioni potenzialmente favorevoli, e comportarsi di conseguenza, coraggiosamente e non con approssimazione.

Invece, la fiducia nel tentare di dominare l’avversario attraverso il possesso s’è convertita nella benzina che, di fatto, ha determinato l’autocombustione partenopea, dinanzi ad un’Inter molto fisica e assai qualitativa.

E’ innegabile che qualche Top Player (o presunto tale…) si sia limitato a svolgere il compitino, senza assumersi alcuna responsabilità. Magari c’è chi continua a vivacchiare al di sopra delle proprie possibilità. Forse per paura. Oppure perchè sacrificato sull’altare delle necessità tattiche.

Serviva, infatti, farsi il mazzo, contro i “quinti” di Inzaghi. Che, non a caso, hanno letteralmente spaccato in due la partita, pensando alla fase difensiva come fosse una proiezione ideologica dell’attacco. Aggredendo in avanti e recuperando il pallone il prima possibile.

Spettatori non paganti

La verità è che il Napoli fatica un accidente quando viene aggredito in maniera ossessiva. La fisicità, associata all’aggressione alta e costante, ha prodotto dividendi devastanti per i nerazzurri, che hanno impedito il momento idoneo per verticalizzare da parte di Fabiàn Ruiz o Anguissa.

Presumibilmente a causa della incapacità di Insigne e Lozano di occupare l’ampiezza e poi smarcarsi con la giusta tempistica negli half spaces. Spettatore non pagante, il Capitano. Di una pigrizia disarmante. Disastroso, invece, il messicano, impantanato in limiti proverbiali. Se non riesce a superare l’uomo in situazione di uno contro uno, il suo contributo alla causa diventa ectoplasmatico. Se non addirittura irritante, in fase di non possesso palla.

Se a tutto questo aggiungiamo la frettolosa ammonizione rifilata a Osimhen dopo pochi minuti, si comprende l’evidente mancanza di competitività manifestata per larghi tratti dell’incontro.

Privati della verticalizzazione, è diventato veramente impossibile per gli azzurri superare la prima linea di pressione e servire i due esterni d’attacco alle spalle della mediana interista. Impossibile poi esplorare la profondità, oltrepassando la zona nevralgica, con l’imbucata verso il centravanti nigeriano.

Così, pur di riempire il vuoto in attacco, Spalletti ha dovuto sconfessare uno dei pilastri del suo credo calcistico, spostando Zieliński da trequartista, libero di muoversi nei mezzi spazi, alle spalle dei centrocampisti di Inzaghi, nel ruolo a lui meno congeniale: quello di seconda punta.

E non tragga in inganno il gol bellissimo del polacco. Da lì in avanti, quel raggio di luce s’è tramutato in un poderoso abbaglio.

Parentesi dolorosa

Doloroso tornare da Milano con le ossa rotta ed il morale sotto i tacchi. Nondimeno, aver perso l’imbattibilità in campionato, paradossalmente, potrebbe generare una scossa emotiva. A patto, tuttavia, che il Napoli torni a giocare un calcio qualitativo. Supportandolo con quell’intensità che poche altre squadre della Serie A possono sostenere.

La sconfitta con l’Inter deve essere una parentesi. Allo stato attuale, gli azzurri non devono derubricare le loro ambizioni al mero piazzamento Champions. E rinunciare a giocarsi fino in fondo le chance in ottica scudetto.

Questo gruppo è pronto per (tentare di provare a…) vincere. L’ultima mezz’ora l’ha ampiamente dimostrato.

Tenendo presente che adesso, alla corsa al Tricolore, si sono nuovamente iscritte – a pieno titolo – sia l’Inter che la Juventus.

