Napoli: la Roma è davvero l’ultima chiamata per acchiappare le milanesi

“Vincerà chi si sentirà più minacciato“. Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre Napoli-Roma, in quella che ad onor del vero, più che minaccia suona come la classica ultima spiaggia. Alla luce delle vittorie delle milanesi, nel Venerdì Santo, la Pasquetta napoletana non ha altre possibilità, se non quella di portare i tre punti a casa.

Guardando il calendario, il vero snodo del campionato si avrà nella prossima giornata, ma per arrivare al tavolo del 24 aprile, con delle fiches da giocare, bisogna battere la Roma, senza se e senza ma…

Le scelte di Spalletti

Da un punto di vista delle scelte arrivano buone notizie da Castel Volturno: Anguissa è completamente recuperato e farà parte dell’undici titolare, anche Petagna ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Ancora out Di Lorenzo, si punta alla gara con l’Empoli, per il resto tutti arruolabili.

Il tecnico di Certaldo, sottolinea anche alla vigilia, come la sua squadra prediliga il possesso palla e vada in difficoltà, quando il pallone ce l’hanno gli altri. Un messaggio, neanche troppo velato, a tutte quelle critiche post Fiorentina, per la leggerezza del centrocampo partenopeo contro i viola. Non è detto dunque, che a parte Zambo, ci siano grosse rivoluzioni.

Stesso discorso vale anche per l’attacco, laddove il Mister ha evidenziato come la contemporanea presenza di Osimhen e Mertens non ha evitato domenica scorsa di subire due gol dai gigliati, da una situazione di parità.

La tempestività delle risposte dell’allenatore partenopeo, mostrano comunque che la valanga di critiche piovute, da un punto di vista tattico, abbiano lasciato il segno a Fuorigrotta…

Special One imbattutto

Non ha mai battuto lo Special One, Spalletti, nei precedenti in serie A. Anche nella gara di andata la squadra capitolina trovò le giuste mosse per fermare gli azzurri, in quel periodo, lanciatissimi.

Nessuna conferenza stampa per José Mourinho alla vigilia e non è la prima volta, quasi più per scaramanzia che per effettive motivazioni. I giallorossi vengono dalla squillante vittoria in Conference League, con uno straripante Zaniolo e un Abraham sempre più leader in questa squadra.

Da quando è passata alla difesa a tre, la Roma ha trovato la classica quadra e ha incominciato una serie positiva di undici partite, l’ultima sconfitta risale alla follia dei 7 minuti contro la Juventus, quando era in vantaggio per 3 a 1. Smalling poi ha aggiunto quella solidità che è mancata nella prima parte di campionato, Kumbulla sembra ritrovato e soprattutto l’esplosione del giovanissimo Zalewski sulla sinistra, rappresenta l’arma in più dei capitolini.

La formazione del portoghese gioca soprattutto sulle verticalizzazioni rapide, sfruttando la profondità di Abraham e le folate di Mkhitaryan e Zaniolo, con il capitano Pellegrini abile nelle geometrie. Il vero punto debole è dato dalla tenuta mentale, quando si trova in svantaggio spesso la Roma perde la testa, in più non ha mai vinto uno scontro diretto quest’anno, ad eccezione delle vittorie contro Lazio e Atalanta.

Per il resto tutte sconfitte, salvo il pareggio proprio contro il Napoli, nel match di andata.

Insomma, un avversario ostico e in crescita come la Fiorentina di una settimana fa, ma probabilmente un po’ affaticato dall’impegno europeo, per gli azzurri però non ci sono più bonus, quella del Lunedì dell’Angelo è l’ultima chiamata per il paradiso!

