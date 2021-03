Napoli, la rincorsa alla Champions è una questione filosofica

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso la partita con la Roma, vero crocevia dell’annata in ottica Champions. Gattuso è stato bravo, in queste settimane di forzato silenzio, a valorizzare mentalmente la forza del gruppo, convincendolo della bontà della rincorsa al quarto posto.

Una ritrovata consapevolezza, che ha determinato un conseguente innalzamento dell’asticella, per quanto riguarda l’obiettivo stagionale. Un effetto domino, tanto nel rendimento dei singoli, che sul livello del gioco espresso collettivamente.

E qui si apre una questione filosofica, che sta animando il dibattito critico all’ombra del Vesuvio. Tifosi e addetti ai lavori si chiedono se sia esclusivamente merito dei giocatori. Oppure abbia inciso la mano dell’allenatore, attraverso l’organizzazione.

Tempi e spazi funzionali a sviluppare calcio

Semplificando il discorso, potremmo concludere che all’interno di una squadra con una precisa identità, la guida tecnica fornisce ai giocatori gli strumenti per giocare vicini. Ovvero, garantisce loro se scegliere di perseguire iniziative individuali o sviluppare un calcio collaborativo.

Al contrario, in un team poco organizzato, le distanze si allungano, dilatando gli spazi in ampiezza e profondità. Un aspetto oltremodo penalizzante, per i singoli ed i reparti.

In definitiva, va dato atto a Gattuso di voler esaltare i Top Player a sua disposizione. Del resto, in campo vanno loro. A patto che si calino nel contesto di gruppo. Una filosofia adatta a cucire particolarmente la fase offensiva.

Con Mertens, il Napoli perde indubbiamente sul piano della fisicità. Così, se Ciro non garantisce tanta profondità, Gattuso deve necessariamente adattare il gioco alle caratteristiche e cercare di risalire il campo di squadra.

In quest’ottica, si spiega il giropalla a tratti compulsivo, in orizzontale, per conquistare metri.

Chiaramente, il calcio che vuole Ringhio può svilupparsi in maniera funzionale pure con l’utilizzo di Osimhen.

Ovviamente, non è questione di sistema di base, che resterebbe il 4-2-3-1. Ma andrebbe comunque contestualizzato.

A fare la differenza, come sempre, la posizione assunta da Zielinski. Che dà al ruolo di sottopunta una interpretazione personalissima, legata al suo marcato dinamismo. Oltre che alle indubbie qualità di cui è abbondantemente dotato.

Il polacco, dunque, è trequartista atipico. Cognitivo ma anche di gamba e sostanza. Capace di fare tante cose. Quando si abbassa con i tempi giusti, gli azzurri aggiungono alla costruzione della manovra un centrocampista in più. Sottraendolo alla trequarti.

Favorendo, così, la creazione di spazi in avanti. Una soluzione funzionale ad attaccare alle spalle la mediana avversaria. Orientando, quindi, il possesso ad una maggiore verticalità.

Napoli, la differenza la fanno i giocatori

E’ indubbio, però, che questa strategia produce dividendi se schieri un portiere come Ospina, talmente abile con i piedi, da mettere con precisione chirurgica la palla a 40/50 metri.

Nonché, un centravanti come il nigeriano. Di prospettiva. Che tuttavia non si piglia, quando parte in velocità. Dal punto di vista del cinismo, magari deve migliorare. Nondimeno, i compagni devono cercare di fargli arrivare palloni puliti.

Effettivamente, un’ulteriore responsabilità a carico dell’ex Lille. Specialmente se la tutta squadra lavora per metterlo nelle condizioni ideali affinchè lui per primo possa esprimersi al meglio.

