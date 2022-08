Napoli, la “prima” ancora in…”Incognite!”

Ci siamo ormai, conto alla rovescia in casa Napoli, che domani affrrontera’, al Bentegodi, alle ore 18:30, il Verona di Cioffi, gara certamente non semplice, ma test certamente da superare.

Ieri, Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha presentato la gara, mettendo in risalto un passaggio che diceva “Chi pensa che questa gara sia facile , non ha mai messo scarpini e giocato a calcio”, un avvertimento, probabilmente, alla concentrazione senza mai sottovalutare l’ avversario.

Ma il tecnico di Certaldo, ha spaziato su tanti argomenti, tra cui l’arrivo del Cholito, che sara’ in panchina da avversario, domani a Verona, sottolineando che Simeone “E’ uno di cui abbiamo bisogno e Napoli è ciò di cui lui ha bisogno, è un acquisto corretto”.

Ma anche sui portieri, una delle incognite ancora insolute, Luciano Spalletti, e stato molto “lapidario”, e sul “dualismo” Meret-Sirigu si e espresso con gran chiarezza …”E’ arrivato in ottima condizione…ha doppiato qualche allenamento subito …aveva bisogno di stare subito in porta, le misure, le distanze, le situazioni…ottima persona e professionista,” Sinceramente la domanda e su Sirigu, ma credo che la risposta riguardi Meret…in attesa di Navas!

Un ultima incognita, pero’, ha colpito piu’ di tutte, a mio avviso, cioe’ l’allenatore ha detto di essere a conoscenza che la societa’ voleva questo cambiamento generazionale, affermando che era stato detto, ma stranamente, si e’ sempre detto che cio’ non fosse reale, anzi che si sarebbe fatto di tutto per vincere lo scudetto. Ora mi chiedo, e chiedo, Spalletti dovrebbe essere all’ ultimo anno in azzurro, come si puo’ ricostruire su un allenatore che va a scadenza, anche se ha un opzione per rinnovo, puo’ definirsi l’uomo della rinascita’?Ma questa e solo una, delle tante incognite che attanagliano il Napoli, il campionato alle porte, mercato aperto fino al primo settembre, due cose che potrebbero non andare di pari passo, perche i malumori ci sono, e sono anche presenti in uno spogliatoio, orfano di personalità’ ed esperienza…una vera e propria “rivoluzione Machiavellica”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati