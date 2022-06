Napoli, la paura di un’ altro Higuain, Tradimento!

La Juventus continua il pressing su Kalidou Koulibaly. I bianconeri continuano a spingere per prelevare il difensore del Napoli, che insieme a De Ligt potrebbe formare una coppia fisica e di qualità.

Si sa che De Laurentiis è pronto a fare le barricate pur di non abbassare il prezzo del senegalese, ovvero 40 milioni di euro, nonostante esista il rischio di perderlo a zero a giugno 2023 ma la Juve ha un asso nella manica. Dopo aver provato a inserire come contropartita Demiral e soldi, ora l’offerta sarebbe di 20 milioni cash più il cartellino del promettente Gatti, che ha già debuttato in Nazionale facendo incetta di complimenti.

Ma i tifosi cosa pensano?…

Giornata di sole e mare a Napoli ma ovviamente anche di mercato sotto all’ombrellone e così la notizia dell’interesse per Koulibaly da parte della Juventus ha reso meno limpido il cielo per i tifosi azzurri.

La preoccupazione dei sostenitori del Napoli è quella di veder andar via Koulibaly alla Juve , ed il fatto verrebbe vissuto in modo traumatico per diverse ragioni

Kalidou è l’ultima bandiera rimasta a sventolare nello spogliatoio azzurro e qualora dovesse ammainarsi sarebbe il segnale di una definitiva rivoluzione,

Quando fu lui ad affondare la Juve…

90’minuto, calcio d’angolo di Callejon e testa di Koulibaly, e fu l’apoteosi di una citta’ intera, se solo si vuol pensare a questo episodio. Una perla incastonata nella carriera di Koulibaly ma anche nel cuore dei napoletani, di tutti quelli che oggi sperano che il comandante “non abbandoni la nave” e che resti alla guida fino alla fine della sua carriera partenopea!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati