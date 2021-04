Napoli: manita alla Lazio e corsa Champions ancora più eccitante

Con i tre punti di stasera il Napoli s’è veramente lanciato all’inseguimento del quarto posto. Al termine di una partita tutto sommato equilibrata, anche soffrendo in alcune circostanze, gli azzurri non solo consolidano la loro posizione in classifica. Ma mettono nel mirino Juve e Milan, tallonandoli ormai da vicino, con la consapevolezza di potersi giocare le ambizioni di Champions fino alla fine.

Difficile togliere meriti alla squadra di Gattuso. Il cui calcio qualitativo, al momento di costruire e finalizzare, ha raggiunto un livello rendimento altissimo. Al netto di qualche episodico passaggio a vuoto, sfruttato adeguatamente dalla Lazio.

Tuttavia, il risultato rotondo non deve far trascurare un paio di situazioni a livello tattico, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso, che vale la pena di approfondire, nonostante la vittoria.

Qualcosina da rivedere nel mezzo c’è

La tendenza della Lazio, particolarmente aggressiva nei minuti iniziali, ogni volta che ripartiva velocemente in transizione, non cercava mai immediatamente Immobile. In effetti, il primo passaggio era sempre orientato sull’esterno, con l’evidente intenzione di attaccare, occupando la massima ampiezza. Così da cercare di dilatare la linea difensiva partenopea.

Una tendenza aggravata dalla condizione, mentale prim’ancora che fisica, di Bakayoko. Incapace di comprendere i movimenti alle sue spalle.

Specialmente la posizione di Milinkovic-Savic ha generato diversi problemi al Napoli, poco incline ad assorbire gli inserimenti del serbo nel corridoio centrale. Sostanzialmente c’è stata una certa pigrizia nel decodificarne le scorribande.

Il francese di origini ivoriane è sembrato, a tratti, veramente un elemento estraneo a questa squadra. Ormai distante con la testa ed il corpo dall’attuale progetto tecnico-tattico.

Nonostante Fabiàn Ruiz abbia cercato di compensare le lacune generate in mediana dal compagno di reparto, l’assenza di Demme s’è fatta sentire oltremodo. Questa sera il Napoli è apparso davvero privo di adeguata protezione davanti alla difesa.

D’altronde, la maestria dell’ex Lipsia nel rimanere bloccato in posizione preventiva durante lo sviluppo dell’azione altrui, unito alle sagacia nel proporsi come riferimento immediato per l’uscita della palla dal basso, sono temi ricorrenti nel gioco proattivo interpretato dai partenopei.

Bello e terribilmente efficace là davanti

E’ innegabile che quando il Napoli riesce ad alzare agevolmente il suo baricentro con il palleggio, la qualità degli offensive players in maglia albiceleste si rivela un valore aggiunto nel determinare quelle verticalizzazioni mortifere. Idonee ad esaltare i movimenti in verticale, senza palla, di Zielinski.

I biancazzurri poi non sono riusciti a disinnescare il gioco posizionale proposto dai padroni di casa. Grazie alla presenza di Insigne e Politano. Se Lorenzihno si accentrava, l’ex Sassuolo e Inter rimaneva defilato, ben aperto in fascia. E viceversa.

Una strategia in cui gli esterni avevano la possibilità di alternarsi nell’occupare gli half spaces, oppure aggredire la profondità. Una variante decisiva nel mettere in crisi i meccanismi di scalata con cui la Lazio intendeva sottrarre il pallino alla fase d’attacco partenopea.

La presenza di Mertens, naturalmente incline ad andare incontro per ricevere sui piedi, o defilarsi, per svuotare la porzione di campo compresa tra centrocampo e difesa avversaria, ha reso ancora più arduo alla squadra di Inzaghi, surrogato in panchina dal suo vice, la possibilità di interrompere la fluidità del calcio sviluppato dal Napoli.

Devastante Osimhen

Nel secondo tempo, il Napoli qualcosina l’ha pure concessa.

Magari un inevitabile calo di concentrazione, associato alla voglia di gestire il risultato, tentando di rifiatare attraverso un giropalla meno intenso e più ragionato.

La momentanea perdita di brillantezza napoletana è stata una conseguenza di pressing e riaggressione, con la quale i biancazzurri hanno conquistato terreno in avanti.

Il cambio di contesto tattico ha fatto emergere l’importanza di Osimhen. Abile nel concedere respiro nelle situazioni di spazi congestionati. Com’era preventivabile, l’ingresso del nigeriano ha dato qualcosa in più alla squadra di Gattuso in termini di verticalità. Quando parte, non lo piglia nessuno…

