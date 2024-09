La pausa pare non aver cambiato le gerarchie in testa alla classifica. Anche se la pausa per le nazionali è arrivata nel momento peggiore per i tifosi del Napoli, che si stavano appena abituando alla magia del primo gol di Lukaku. Ecco che dopo un vuoto insopportabile, riempito esclusivamente dai ragazzi di Spalletti, torna il campionato. Rinnovando un rituale che muore e rinasce ogni maledetta settimana. D’altronde, la città si identifica con la maglia azzurra. Lo spirito di appartenenza è sempre stato un vanto, ed i napoletani sono assidui credenti di questo rito pagano, che alimenta il loro bisogno di amore.

L’Inter rimane la favorita per lo scudetto, tallonata a ruota da Juve e Milan. Nondimeno, all’ombra del Vesuvio sperano che la squadra di Conte possa aprire un altro ciclo vincente. E perciò, in questi giorni di Serie A congelata, non si sia appannata di una virgola rispetto a quella ferocemente determinata, capace di ribaltare in pochi minuti l’enigma irrisolvibile che sembrava essere diventato il Parma. Una rimonta che ha scaldato il cuore della gente, aprendo definitivamente le porte al nuovo corso.

A specchio difensivamente

Come tutti i Top Coach, in grado di vedere le cose in anticipo, l’Uomo del Salento avrà affrontato la sosta come l’occasione per poter risolvere i piccoli e grandi problemi che finora hanno assillato il gruppo. Le riflessioni del tecnico leccese incideranno nell’immediato futuro sulle prospettive dei partenopei. Il crollo nell’esordio di Verona ha generato solamente paura. Eppure non ha cambiato gli obiettivi di quest’anno. Realisticamente, ritrovare la dimensione internazionale, qualificandosi alla Champions. In questo scenario si inserisce la trasferta di Cagliari…

Davide Nicola è una figura all’avanguardia nel contesto della middle class, uno che si è costruito una certa credibilità tenendosi alla larga dalla zona retrocessione. I sardi stanno cercando di metabolizzarne le idee, affinché il nuovo corso sulla panchina dei rossoblù li trasformi quanto prima in una squadra intensa e organizzata. Funzionale quindi a sviluppare trame di gioco che a qualsiasi altezza del campo possano mettere in difficoltà chiunque. Difendendosi in modo compatto, ripartendo poi in campo aperto.

Il fatto che Napoli e Cagliari riflettano difensivamente le tendenze del calcio contemporaneo, schierandosi a specchio, usando cioè il medesimo blocco coi tre centrali, non mortifica affatto gli sforzi di Conte. Che continuerà a puntare sui due mediani cui demandare l’equilibrio nelle due fasi. Finora Lobotka e Anguissa hanno scandito i tempi. Anche se potrebbe finalmente scoccare l’ora di McTominay, visto che il camerunese tornerà solo per la rifinitura, causa impegni coi “Leoni Indimabili”.

Distribuire le risorse

Ma comunque gli azzurri propongono un gioco fluido e polivalente. Un’idea tesa a non rimanere ancorati su posizioni tradizionali. Che invece renderebbe troppo prevedibile la fase di possesso. Perché va da sé che l’effetto sorpresa giunga specialmente dall’uso dei laterali a tutta fascia. Mazzocchi e Spinazzola sono abili nell’arrivare da dietro con gamba tonica e letture intelligenti, piuttosto che mantener une approccio conservativo, teso soltanto a controllare la fascia. Oltre, ovviamente, alla qualità degli offensive player, che si muovono liberamente, occupando lo spazio tra le linee. Per inciso, forse domenica, alla Unipol Domus, Conte invertirà (parzialmente) le gerarchie: Neres appare in vantaggio su Politano. Lo stesso Lukaku è pronto per l’esordio dal 1’.

Insomma, la maniera con cui il Napoli si approccerà alla ripresa del campionato ci permette di capire come verrà gestito il post-sosta. E se davvero la gara col Cagliari possa trasformarsi nella prova del nove per le ambizioni azzurre.

