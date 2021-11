Napoli, la gara di San Siro è importante ma non definitiva

Sarà una partita da calcio inglese per Luciano Spalletti, quella fra Inter e Napoli domani a Milano. Ovvero una gara da giocare a viso aperto, senza fare calcoli, perché secondo il tecnico di Certaldo, i nerazzurri interpretano il calcio in questa maniera, con un gioco che sfrutta molto le fasce laterali a tutto campo. Con una spinta costante per l’attacco, che ha elementi capaci di muoversi continuamente senza dare punti di riferimento.

La doccia fredda mattutina, della positività di Politano, non è un alibi per il tecnico napoletano. Torna con la mente alle prime due partite di campionato, dove aveva solo tre centrocampisti disponibili. Eppure è andato a giocare le sue partite ottenendo il massimo risultato.

Non è una gara decisiva né per Simone Inzaghi, né per Spalletti. Partita importante sì, ma non definitiva, perché per l’allenatore toscano finché non c’è la matematica nessun match è mai definitivo. Si affrontano tanti problemi durante una stagione, per Spalletti, ma si trovano anche tante soluzioni, questo è un monito per le ipotesi di cambiamenti a centrocampo che possono disporre di diverse soluzioni.

Tiene banco la questione Lozano

1000 tifosi a salutare la squadra in partenza per Milano. Per Big Luciano questa è una roba incredibile, che basta per dare una spinta ulteriore ai calciatori a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Chiedono in conferenza stampa delle condizioni di Lozano e qui i Mister non le manda a dire. il messicano è rientrato solo nella giornata di giovedì e chiaramente lo stress può farsi sentire. Ma è un ragazzo che si mette sempre a disposizione, e soprattutto se ha ambizioni di giocare in grandi club, più blasonati del Napoli, deve dimostrarlo qui adesso, perché solo le vittorie importanti possono accrescere l’ interesse delle big europee.

È giusto che Lozano abbia ambizioni, dice Spalletti, come dovrebbe essere per qualsiasi calciatore, ma in estate, aggiunge l’allenatore, i nostri giocatori non li è venuti a chiedere nessuno, perché poi sono i risultati ottenuti sul campo ad attirare l’attenzione su di sé.

Un pensiero questo condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi, che in settimana, dopo le dichiarazioni del messicano, si sono scatenati sui social, esprimendo lo stesso concetto sostanzialmente palesato dall’allenatore del Napoli.

Le scelte di Spalletti

Non ci sarà ancora Manolas per la trasferta di San Siro, dove Spalletti ha lasciato un pezzo di cuore, collaborando anche alla sistemazione della Pinetina, consigliando alcune strategie di giardinaggio, ben apprezzate, per lui che ha una forte inclinazione agreste.

Pronto a prendere fischi dal pubblico, perché è giusto così, secondo il Mister i tifosi hanno il diritto di fare ciò che vogliono, ma per lui nessuna emozione in particolare, se non quella di viversela in diretta domani all’ingresso in campo, per delle sensazioni, che al momento nemmeno lui, è in grado di prevedere.

Infine un accostamento tra le presidenze italiane e straniere, come quelle avute da Spalletti in passato sia alla Roma che all’Inter, rispetto a De Laurentiis, un presidente che sorveglia la squadra più da vicino e che si fa sentire costantemente durante la settimana, mentre soprattutto Steven Zhang agiva in maniera molto più defilata.

Parla anche di Koulibaly, recentemente intervistato da DAZN, riportando anche un episodio di un allenamento in settimana, dove ad un contrasto duro subito dal senegalese, tutta la squadra si è subito fermata per sincerarsi delle condizioni di Kalydou, a dimostrazione ulteriore di quanto l’affetto verso questo giocatore sia condiviso da tutti.

Per Spalletti anche i difensori dovrebbero avere dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi che nel loro caso potrebbero essere legati a gol salvati, interventi decisivi in fase difensiva eccetera, per non essere penalizzati rispetto agli attaccanti.

Uno Spalletti dunque molto carico in vista di una partita che sa benissimo, può rappresentare un momento di svolta importante per tutta la stagione.

