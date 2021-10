Napoli, la Fiorentina è il primo bivio della stagione

Il Napoli, archiviata l’Europa è già tempo di prendere il treno, direzione Santa Maria Novella, per quella che, inutile nascondersi, è la prima svolta della stagione. La sconfitta con lo Spartak Mosca non compromette il cammino europeo, tra l’altro da quest’anno anche un terzo posto garantirebbe un ripescaggio in Conference League. Ma è un campanello d’allarme da riportare nel campionato.

La gara di giovedì, pur con tutti gli strafalcioni arbitrali annessi, ha evidenziato un calo di concentrazione e di brillantezza generale che non ci si può permettere. Il solo Osimhen è sembrato l’unico ha non mollare la presa fino all’ultimo secondo, tanto da lasciare la netta sensazione che con qualche minuto in più, si sarebbe pareggiato.

Resta però anche l’impressione che l’impegno del giovedì cozza con le ambizioni di vertice. Tra l’altro il Napoli senza africani è decisamente un’altra cosa rispetto a quello che avevamo ammirato fino alla domenica precedente.

Occhio alla Viola, che va a mille

Visti anche gli impegni delle altre “sorelle”, o condomini, per dirla alla Spalletti, quella con la Fiorentina è un ‘occasione troppo importante, seppur ovviamente non decisiva ovvio. Ma una partita che può dare un indirizzo ad una stagione, un classico bivio che oltretutto ha il carico di arrivare prima di una sosta, con tutto quello che ciò comporta.

La squadra di Vincenzo Italiano, di cui tanto si era parlato in estate da queste parti, si è inserita prepotentemente nel condominio delle “sette sorelle”, giocando un ottimo calcio e con un Vlahovic sempre più protagonista.

L’ultima Fiorentina vista al Franchi ha giocato un primo tempo devastante contro l’Inter, dove avrebbe potuto segnare tre gol senza rubare nulla. Poi nella ripresa crollo inaspettato, complice anche l’inferiorità numerica. Stessa cosa a grandi linee aveva lasciato vedere anche all’Olimpico contro la Roma, a conferma di come la Viola a ritmi elevati possa mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ma anche come conceda troppo in fase difensiva.

Un dato oltremodo interessante per il Napoli, che negli spazi trova le migliori soluzioni. Ma anche i tre gol presi dai russi devono far parecchio riflettere, perché con simili concessioni Vlahovic & compagni possono fare veramente male.

La rifinitura ha detto che…

Ancora assente Castrovilli nella Fiorentina, con Igor probabilmente al centro della difesa assieme a Milenkovic per dare maggiore fisicità e contrastare Osimhen. Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo. Tridente composto dall’ex Callejon, Gonzalez e Vlahovic.

I gigliati, nell’undici di partenza, sono una signora squadra. Magari un po’ corta nelle alternative.

Il Napoli presenterà la miglior formazione quella che finora non ha mai tradito, quella con Ospina tra i pali, Rahmani al fianco dInvio

Koulibaly, Lozano nel tridente, anche perché Politano è apparso veramente provato contro la squadra di Mosca. Torna anche Ghoulam tra i convocati. Un altro buon segnale, la dimostrazione che tutti vogliono esserci in questo Napoli, per cambiare il destino.

Quello che qualche anno fa fece perdere uno Scudetto nell’albergo di Firenze. Stavolta l’albergo è stato nuovamente cambiato. E’ ora dunque di cambiare anche direzione.

