Napoli, la “corsa” di Osimhen verso il Bologna

Victor Osimhen corre verso il pieno recupero dopo il Covid e la frattura allo zigomo di novembre scorso: l’attaccante nigeriano del Napoli ha partecipato oggi, per la prima volta, a tutto l’allenamento con i compagni di squadra. “Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo” fa sapere il club azzurro nel report. Mercoledì Osimhen aveva svolto una prima parte di allenamento individuale per poi uniri ai compagni di squadra. Ieri, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha annunciato la convocazione di Osimhen per la gara di lunedì prossimo a Bologna: “Osimhen lunedì verrà con noi – le parole di Spalletti – ma c’è da valutare bene quale può essere la sua disponibilità e la sua condizione fisica“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati