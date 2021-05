Napoli: la Champions passa per la salvezza

Anche questa volta sarà il Napoli il primo a scendere in campo e quindi le concorrenti per un posto utile in Champions League sapranno il risultato dei partenopei, e questo come visto può essere un’arma a doppio taglio, perché giocare con l’obbligo di vincere non è mai facile. L’Europa più importante passa per la retrocessione, poiché gli scontri tra chi lotta per non salvarsi e chi per qualificarsi tra le prime quattro ci accompagneranno fino all’ultima giornata.

Nel turno infrasettimanale sarà il Milan a vedersela con il Torino e l’Atalanta contro un furioso Benevento; più tranquillo l’Udinese che arriverà al “Maradona Stadium“. Vietato distrarsi adesso che come visto col Cagliari ogni squadra può creare problemi: ad onor del vero Godin ha ammesso la simulazione su Osimhen e quel gol annullato avrebbe chiuso la partita.

Proprio il nigeriano è indubbiamente l’arma in più per gli azzurri in questo finale di stagione, a dir poco devastante e spina nel fianco per le difese avversarie: campanello d’allarme, Victor è diffidato ed un giallo gli farebbe saltare la trasferta di Firenze, dove la sua presenza è fondamentale, probabilmente più che contro l’Udinese.

L’undici di Gotti è avversario più che temibile, ha già messo in difficoltà la Juventus e anche all’andata fu partita molto ostica; probabilmente ci sarà del turnover e da questo punto di vista Gattuso non ha moltissima scelta: difesa solo Mario Rui come alternativa, più scelta a centrocampo e in attacco da valutare le condizioni di Mertens, se dovesse recuperare in extremis sarebbe il caso di dargli una possibilità, per preservare Osimhen e sfruttarlo a gara in corso eventualmente.

L’Udinese è soprattutto De Paul, che tanto piace al Napoli ma non solo. L’argentino è l’anima di questa squadra e merita una particolare attenzione, davanti Okaka e Pereira non sono fulmini di guerra, in difesa sono più perforabili, anche se gli esterni Molina e Stryger Larsen sono temibili. Le assenze di Pussetto e Deulofue sono sicuramente pesanti per i friulani. Quella vista contro il Bologna è sembrata una squadra con la testa già in vacanza, ma sappiamo bene come proprio le partite dall’esito scontato sono state quest’anno delle beffe clamorose, come già sperimentato nell’ultimo turno casalingo.

Bisogna rivedere un Napoli come quello di sabato, attento e determinato, in grado di chiudere subito la partita perché quella contro l’Udinese deve essere la rampa di lancio per un finale trionfante.

