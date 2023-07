Napoli-Kvaratskhelia, si lavora sul rinnovo da top player

Dopo Zielinski, il Napoli punta sulla strategia contenitiva e mira a blindare i gioielli più preziosi della corona che ha portato allo Scudetto. Per la squadra di Rudi Garcia sono stati giorni intensi a Dimaro, così come lo sono stati i rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto.

A breve inizieranno le trattative per il prolungamento del contratto di Kvicha Kvaratskhelia, che insieme a Osimhen è stato il protagonista principe della conquista dello scudetto nella scorsa stagione, con tanto di riconoscimento come miglior giocatore della Serie A.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la proposta di contratto è importante. Infatti, il contratto è rinnovato fino al 2028 con un’opzione fino al 2029, ma lo stipendio annuale sarà di fatto raddoppiato e passerà dall’attuale milione e trecentomila euro a 2,5 con bonus che potrebbero far arrivare a percepire al calciatore georgiano quasi tre milioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati