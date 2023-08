Napoli, Kvaratskhelia scalpita: in campo contro il Sassuolo?

Il Napoli sta usufruendo di due giorni di riposo per ricaricare le batterie dopo la vittoria sul Frosinone nella prima partita di campionato. Il tecnico Garcia ha concesso infatti un paio di giorni di pausa agli azzurri, che oggi inizieranno a preparare la prima partita al Maradona con lo scudetto cucito sul petto, prevista domenica alle 20.45 contro un Sassuolo uscito malconcio dalla prima uscita stagionale, sconfitto al Mapei dall’Atalanta per 2-0.

Kvaratskhelia vuole esserci, ma senza forzare i tempi

Kvaratskhelia è il grande rebus in casa Napoli: il georgiano ha voglia di tornare titolare ma è costantemente monitorato, dopo aver l’esordio stagionale a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la prima uscita stagionale allo Stirpe. Il compito dell’attaccante è quello di lavorare il più possibile in settimana per poter essere schierato titolare contro il Sassuolo. Kvara scalpita e secondo i medici l’infortunio è quasi del tutto alle spalle. Vederlo sull’esterno di sinistra a ricomporre il tridente con Osimhen e Politano, con quasi una settimana di allenamento in più sulle spalle, è tutt’altro che un’utopia.

