Napoli, Kim e quella clausola!

Arrivato a Napoli lo scorso luglio dal Fenerbahce per poco più di 18 milioni di euro, Kim Min-jae ha già mostrato tutto il suo valore in Serie A. Un compito non facile visto che il suo predecessore era Kalidou Koulibaly. Gli azzurri di Spalletti sono primi in classifica con 17 punti anche grazie alle ottime prestazioni del difensore sudcoreano, che ha già attirato su di sè le attenzioni di molti club.

CNN Turchia, per esempio, ha riportato l’interesse del Manchester United, che vorrebbe acquistarlo già a gennaio tramite quella che sarebbe una clausola rescissoria di 45 milioni nel contratto.

Come funziona la clausola?

Nel contratto di Kim Min-jae questa clausola è presente ma non può essere esercitata a gennaio da altri club o dal giocatore stesso e dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni.

Di conseguenza, nel mercato invernale le società interessate non potranno assicurarsi le prestazioni sportive del difensore pagando la clausola ma dovranno aspettare almeno l’estate prossima.

Ma il CdM tranquillizza tutti…

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlando dell’interesse del Manchester United per Kim Min-Jae scrive:

“Le parti hanno concordato una clausola di 50 milioni di euro che sarà valida — solo per l’estero — dalla prossima estate, non ci saranno margini per esercitarla a gennaio. Il Napoli difficilmente ha ceduto i giocatori dopo un anno, ha cercato di trattenerli per diversi anni in modo da valorizzarli al massimo vendendoli soltanto al materializzarsi di un’importante plusvalenza”.

