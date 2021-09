Napoli-Juventus: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Mancano poche ore al big-match del Maradona Stadium. Napoli e Juventus scaldano i motori, con la chiara intenzione di trovare la quadratura del cerchio. Del resto, entrambe hanno dato tantissimi giocatori alle nazionali in giro per le qualificazioni mondiali. Molti addirittura sono rientrati proprio a ridosso della super-sfida di Fuorigrotta.

Vediamo quindi come Spalletti e Allegri hanno cercato di assemblare le rispettive squadre. Un’impresa non da poco, ovviamente, visti i tempi ristretti e le incognite legate alle condizioni dei singoli calciatori.

Il problema si pone specialmente per chi arriva da più lontano, risentendo inevitabilmente della lunghezza del viaggio, nonchè del pesante fuso da smaltire a poche ore dalla partita.

Sono proprio i sudamericani dunque a condizionare pesantemente le scelte, specialmente quelle dell’allenatore bianconero, che ha deciso di lasciarli a casa.

Qui Napoli

Obiettivamente, Spalletti non deve scervellarsi più di tanto, per immaginare l’undici titolare da opporre ai bianconeri.

Ai lungodegenti Demme, Mertens e Ghoulam, si sono aggiunti gli infortuni subiti da Zielinski e Lobotka in nazionale: ultimo in ordine di tempo, lo slovacco. Ma se per il polacco bisogna vedere, almeno in ottica panchina, gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Stanislav hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro.

Così si riducono all’osso per l’allenatore dei partenopei eventuali dubbi o perplessità di formazione.

Difesa e attacco non dovrebbero presentare differenze rispetto alle previsioni. Più complicato sarà mettere a posto il centrocampo, letteralmente da inventare. Con un solo titolare pronto a scendere in campo, Fabiàn Ruiz, affiancato dall’esordiente Anguissa e Elmas.

Per il resto, tutto sostanzialmente uguale a prima.

In porta giocherà Ospina. Alla luce dell’infortunio di Meret, il tecnico di Certaldo non può esimersi dallo schierare il colombiano, anche se i postumi del viaggio intercontinentale graveranno sulle stanche membra dell’estremo difensore.

Davanti a lui, la classica linea difensiva: Di Lorenzo terzino destro; Manolas e Koulibaly centrali, con Mario Rui laterale mancino.

Nessuna incertezza pure là davanti. Victor Osimhen sarà regolarmente al suo posto, dopo che la Corte d’Appello Federale gli ha ridotto la squalifica a una sola giornata. A completare la prima linea, sull’esterno destro, Politano preferito a Lozano. Mentre Insigne occuperà il lato opposto.

Qui Juventus

Passando in casa Juve, il nodo legato all’utilizzo dei nazionali tiene in ansia l’allenatore bianconero, che non può permettersi altri passi falsi. Al contrario, deve dare un segnale forte alla concorrenza proprio partendo da Napoli.

Detto dell’assenza dei sudamericani, l’unico che poteva venir preso in considerazione era Cuadrado. Ma è rimasto in Colombia a causa di una gastroenterite.

Se Allegri, come sembra, deciderà comunque per una difesa a 4, i principali candidati per le fasce sono De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra. Bonucci e Chiellini coppia centrale.

A centrocampo, fuori Arthur e probabilmente Ramsey per infortunio, la conta si riduce a decisioni forzatamente scontate: Locatelli giocherà la sua prima da titolare. A fargli da spalla, McKennie e Rabiot.

In attacca Allegri avrà gli uomini contati. Gli esami a cui è stato sottoposto Chiesa, dopo il problema muscolare al bicipite femorale, che aveva sconsigliato l’impegno azzurro contro la Lituania, hanno escluso complicazioni. In ogni caso, suggeriscono moderazione pure allo staff medico della Juve. L’esterno quindi è rimasto a Torino.

Il forfait di Chiesa suggerisce di puntare sul tridente composto da Morata. Con Kukusevski a destra e Bernardeschi a sinistra. Non è da escludere un piano B. Ovvero, l’innesto di Kean, fresco della doppietta benaugurante in termini di fiducia che l’Italia gli ha regalato, in luogo del calciatore svedese con cittadinanza macedone.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore: Allegri.

