Il Napoli mette la Supercoppa nel mirino, consapevole che domani affronterà un avversario sicuramente meno in fiducia, dopo la sconfitta con l’Inter.

Nondimeno, gli azzurri sono consapevoli che, pur non avendo ancora trovato la quadratura del cerchio, la Juventus sa bene come ci si rialza dalle sconfitte. Non a caso, finora, la stagione dei bianconeri è stata caratterizzata solamente da tre battute d’arresto su 24 partite complessive.

Il fatto è che, puntualmente, dopo i precedenti due passaggi a vuoto, la Vecchia Signora ha risposto con feroce determinazione, vincendo in entrambe le circostanze sempre 4-1.

In effetti, soltanto tre giorni dopo Barcellona, la squadra di Pirlo ha espugnato il campo dello Spezia. Ripetendosi poi a Udine. Prima gara utile, inframezzata dalla sosta natalizia, successiva ala sconfitta con la Fiorentina.

Il comun denominatore di un gruppo coeso, pronto a ripartire immediatamente dopo una battuta d’arresto è sempre Cristiano Ronaldo. Autore di una doppietta in entrambe le circostanze.

D’altronde, CR7 è imprescindibile nelle vittorie delle Juventus. Ha già disputato tre trofei in gara secca, quella che assegna un titulo.

Se segna lui, si vince. Altrimenti son dolori.

Proprio in Supercoppa, la scorsa stagione, contro la Lazio, il portoghese rimase a becco asciutto. Reiterando la delusione pure in Coppa Italia, proprio nella Finale con il Napoli.

Invece, la volta che ha segnato, sempre in Supercoppa, nel gennaio 2019 con il Milan, puntuale è arrivata la vittoria.