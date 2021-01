Supercoppa Italiana: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli e Juventus tra poche ore si giocheranno il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà Juan Cuadrado. Dopo che anche il secondo tampone ha dato esito negativo, il colombiano è tornando disponibile. Nonostante ieri non fosse stato inserito nell’elenco dei convocati da Andrea Pirlo, quindi, in mattinata ha raggiunto i compagni in ritiro. Presumibilmente, partirà dalla panchina.

Tuttavia, non deve essere esclusa a priori una sorpresa dell’ultimissimo minuto. Ovvero, che possa giocare dall’inizio. In tal caso, Danilo verrebbe dirottato nei tre centrali, giostrando a destra nella difesa a tre, con Cuadrado laterale destro e Chiesa sull’altro lato. Il tecnico dei bianconeri appare comunque orientato a confermare il 3-5-2.

Restano indisponibili, invece, De Ligt ed Alex Sandro, tutt’ora positivi al Covid, nonchè l’infortunato Dybala. Non a caso, nel consueto allenamento di rifinitura, ieri è stato provato Kulusevski, che potrebbe essere preferito a Morata in attacco, al fianco di Ronaldo.

A centrocampo dovrebbe agire il terzetto composto da Arthur, Bentancur e McKennie.

Dal canto suo, Gennaro Gattuso sembra avere le idee abbastanza chiare rispetto all’undici di partenza. Al netto di un piccolo dubbio davanti.

Così, Ospina verrà preferito a Meret. Rientra Di Lorenzo dalla squalifica, e manda in anchina Hysaj, al quale Ringhio questa sera preferisce Mario Rui, per il ruolo di terzino sinistro. L’assenza di Fabiàn Ruiz consente a Demme di confermarsi in coppia con Bakayoko.

Mertens e Petagna non sono al meglio. L’ex SPAL in ogni caso sembra aver recuperato dall’infortunio subito contro la Fiorentina. Non a caso, ha lavorato in gruppo durante la rifinitura. C’è ottimismo per vederlo in campo dall’inizio.

Le probabili formazioni;

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma. Guardalinee: Bindoni e Del Giovane. Quarto uomo: Mariani. Var: Di Bello.