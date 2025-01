Motta: “Veniamo da più gare di fila non è facile giocare con la prima in classifica”

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli la Juventus ha trovato la prima sconfitta in questo campionato per mano della squadra allenata dal grande ex Antonio Conte. Nel big match della ventiduesima giornata di Serie A i bianconeri hanno disputato una partita da due facce, mostrando un atteggiamento aggressivo nel primo tempo dove, al 43′, hanno trovato il vantaggio grazie al primo gol del francese Kolo Muani che ha fatto il suo esordio con la nuova maglia nel miglior modo possibile. Tuttavia nella ripresa la squadra di Thiago Motta ha mostrato la solita lacuna di faticare a mantenere il vantaggio, complice probabilmente anche la fatica nel match infrasettimanale di Champions League contro il Club Brugge che si è fatta sentire.

Ad ogni modo il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato grazie al gol di Anguissa e al rigore trasformato da Lukaku. In seguito a questa sconfitta la Juventus rimane al quinto posto a quota 37 punti e settimana entrante è attesa da due sfide casalinghe quella col Benfica, nell’ultimo turno della fase campionato di Champions League, e quella di campionato contro l’Empoli.

Ai microfoni di Dazn Thiago Motta ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Napoli nel big match della ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito le parole del tecnico bianconero riportate dal sito Juventusnews24.com.

“Sono dispiaciuto per la sconfitta, abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in grande difficoltà. E’ un avversario primo non per caso, una squadra forte con un allenatore bravo. Ha la possibilità di prepararsi in settimana, noi veniamo da tante gare giocate e nel secondo tempo si è visto che abbiamo fatto fatica. Per questo oggi non siamo stati capaci di vincere. Abbiamo dimostrato grande personalità nel primo tempo, giocando bene a calcio e mettendo in difficoltà il nostro avversario con la palla. Le prime pressioni erano molto buone, gli abbiamo limitato il gioco. Nella ripresa la nostra scelta era rimanere compatti.

Giocare 95 minuti contro una squadra prima in classifica, che è in forma e si prepara in settimana, non è facile per noi che veniamo da più gare di fila. Nella ripresa dovevamo ricompattarci e stare insieme, difendere bene e nel recupero giocare bene e andare avanti. Non siamo stati capaci, anche quando abbiamo buttato la palla abbiamo perso spesso i duelli e le seconde giocate. La reazione è per la prossima partita, oggi siamo molto dispiaciuti per la prima sconfitta in campionato. Loro hanno corso e pressato tanto, con la possibilità di prepararsi in settimana avevano un piccolo vantaggio“.