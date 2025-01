Conte: “Grande prestazione contro una squadra forte e imbattuta”

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli si è aggiudicato il big match della ventiduesima giornata di Serie A infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Il primo tempo è stato vivace con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto sin dalle prima battute con i bianconeri che hanno trovato per primi il vantaggio grazie al primo gol italiano di Kolo Muani. La ripresa invece è stata tutta tinte azzurre e la squadra di Antonio Conte ha prima trovato il pareggio grazie all’incornata di Anguissa, mentre il gol vittoria è stato realizzato da Lukaku su calcio di rigore. Con questo successo il Napoli sale a quota 53 punti e consolidano il primo posto in classifica. Nel prossimo turno i partenopei saranno impegnati all’Olimpico nel derby del Sole contro la Roma.

Nel post partita Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria del Napoli nel big match della ventiduesima giornata di Serie A contro la Juventus. Di seguito le parole del tecnico partenopeo riportate dal sito Siamoilnapoli.it.

“Grande prestazione contro una squadra forte e imbattuta. La Juve ha un’ottima rosa ed è intervenuta sul mercato per rinforzarsi. Abbiamo dimostrato che il lavoro paga e i miei ragazzi a prescindere dalle problematiche dimostrano che riusciamo sempre a sopperire con lo sforzo del gruppo. Le vittorie contro Atalanta e Juve ci danno fiducia specialmente per come arrivano visto il momento che stiamo vivendo. Siamo vivi nella mente ancor prima che qualitativamente. Ho sempre detto che non bisogna lamentarsi e dobbiamo pensare a fare con ciò che abbiamo piuttosto che piangere per ciò che non abbiamo. Siamo una squadra europea, ho un gruppo eccezionale che non ascolta mai le chiacchiere che si fanno fuori, lavoriamo sempre seriamente e i risultati parlano chiaro“.