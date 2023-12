Juve Napoli: test di verifica

Allegri non fa calcio.

Allegri vince di corto muso, non attacca. Si chiude e riparte, non esalta gli attaccanti, soffre eccessivamente e chi ne ha più ne metta.

Allegri, oggi, ha 9 punti di vantaggio e Monza è stata una partita diversa.

La Juventus l’ha voluta.

Ha trovato le forze per vincerla a tempo scaduto. È una prerogativa che non si era ancora vista.

Si pensava ad una squadra equilibrata in maniera ossessiva non certo ad una volontà arrembante.

Teniamolo in considerazione. Molto.

Nessuno spavento, chiariamolo.

La partita di domani non sarà affatto simile a quella dello scorso anno.

Semplice sensazione.

Dei tecnicismi non mi occupo, li lascio ai colleghi.

Il Napoli 5.1 di domani, in ritardo di condizione, in ritardo di punti, in ritardo di atteggiamento, è atteso da un test di verifica.

Test da pagella.

Test di verifica di fine quadrimestre.

Ripeto e riabilito il concetto. A questo punto conta relativamente il risultato. A questo punto occorre la prestazione.

Il Napoli 5.1 deve dirci e deve dire al suo allenatore dove e come servirà intervenire.

A Castelvolturno e nel mercato di riparazione.

Occorrono risposte chiare. Pur negative, pur critiche occorre capire qualcosa in più.

Serve tornare da Torino con idee nitide.

Condizione fisica?

Problema tecnico?

Criticità di un progetto zoppo?

Allegri ci faccia capire.

Pedagogista dello Sport

