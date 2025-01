Da quando Neres ha dato continuità alle sue giocate, dimostrando quel valore che magari a livello internazionale già gli era riconosciuto, in virtù di quanto aveva fatto con la maglia dell’Ajax, la percezione che il Napoli abbia trovato stabilità nel ruolo di esterno destro, piuttosto che brancolare nel buio, appare palpabile. Eppure il brasiliano era arrivato in estate per allungare le rotazioni. Ora che Kvaratskhelia ha preferito i petrodollari del Psg, invece, l’ex Benfica s’è preso prepotentemente la scena. Forse anche per questo motivo la società tentenna nel cercare con risolutezza forze fresche da aggiungere in organico a suon di milioni. Il contesto del mercato attuale in cui si inserisce il lavoro del diesse Manna non suggerisce di farsi prendere dal panico, proprio perché lo slot di offensive player sul binario mancino è coperto efficacemente dal numero 7.

Neres plasmato da Conte

In ogni caso è strano considerare Neres alla stregua di una semplice toppa, buona per tamponare le (eventuali…) fragilità in attacco della squadra partenopea e poco altro. Effettivamente, parliamo di un profilo su cui Conte sta plasmando una parte consistente delle sue ambizioni offensive. Modellando un sistema più immediato e verticale rispetto alla maniera assai peculiare come Kavra interpretava i compiti affidatigli. Il georgiano, infatti, è uno squisito facilitatore del gioco. Non solo per numero di dribbling riusciti o alte percentuali di superiorità creata grazie a conduzioni ipercinetiche e sterzate assassine. Spesso ha fatto vedere il meglio del suo repertorio entrando dentro al campo, e poi associandosi: la tipica soluzione finalizzata a scaricare su un compagno, farsi restituire la palla in movimento e risolverla individualmente, concludendo a rete.

Al contrario di Neres, che l’Uomo del Salento sfrutta in modo tradizionale, cioè usandolo come risorsa che riceve largo, coi piedi sulla linea, garantendo la massima ampiezza. La canonica mattonella da cui puntare l’avversario diretto e prendersi lo spazio per rifinire l’azione col cross. Allora, si profila uno scenario tattico dove torna molto utile l’importanza di Olivera e McTominay, capaci di trovare una buona intesa nel sovraccaricare il lato sinistro, e compensare i loro movimenti. L’uruguagio stringe per ricevere nel corridoio intermedio, mentre lo scozzese aggredisce lo spazio alle spalle dei centrocampisti altrui, affinché si possano generare due linee di passaggio, alternative alla soluzione tesa a favorire unicamente la progressione sull’esterno.

Yildiz parte da lontano

Sull’altro versante, la Juventus rimane una squadra che preferisce avere principalmente la gestione del pallone. Anzi, addirittura ricorre al possesso come strumento di difesa. Finora Thiago Motta ha cercato di trovare un compromesso tra schierare due esterni talentuosi del calibro di Yildiz e Conceição, che sembra abbiano bisogno di adattarsi alle idee dell’allenatore anziché calarsi naturalmente nella parte, e la voglia di pressare in avanti, accompagnando il pressing ben oltre il centrocampo. Per vocazione, sia il turco che il portoghese preferiscono influenzare la manovra dimostrandosi incisivi palla al piede. Ma essendo veloci e sguscianti, gradiscono essere sollecitati partendo da lontano, puntando il dirimpettaio al punto da costringerlo a correre all’indietro. Insomma, caratteristiche poco ideali per un tecnico che ha l’ambizione di alzare il baricentro, lasciandosi tanto campo alle spalle.

In generale, se Yildiz e Conceição partono da dietro la linea del centrocampo, diventano difficili da assorbire poiché sono bravi nel leggere gli spazi che si liberano nei duelli uomo contro uomo, rubando il tempo all’avversario di riferimento e dopo infilandovisi fino ad arrivare sul vertice dell’area di rigore. Inoltre non va trascurato un piccolo dettaglio: la mina vagante Koopmeiners, uno che sa attendere il lavoro dei compagni per arrivare a rimorchio e invadere la zona di finalizzazione.

