Napoli-Inter: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il superposticipo della giornata mette di fronte due tra le squadre più in forma del campionato. Entrambe orientate al conseguimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Napoli e Inter hanno in testa soltanto una cosa: vincere per centrare il quarto posto piuttosto che cucirsi lo scudetto sulle maglie.

Qui Napoli

Scontata l’assenza di Ospina. Nella gara con la Sampdoria, infatti, il portiere colombiano, ha rimediato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro, che lo costringerà fermo ai box almeno 3-4 partite. Gattuso, dunque, rilancia Alex Meret tra i titolari. Nelle mani dell’Airone, quindi, sono affidate le ambizioni del Napoli in vista della volata Champions.

Zielinski ha superato l’affaticamento muscolare ed è pienamente disponibile. Per il resto, pare che Ringhio abbia le idee abbastanza chiare circa la formazione da opporre alla capolista. Gli unici ballottaggi dovrebbero chiamare in causa lo spot di laterale sinistro e quello di centravanti.

A comporre la linea difensiva, lungo l’out mancino, uno tra Hysaj e Mario Rui. Ma l’albanese sembra in pole position. Mentre in avanti, ballottaggio Osimhen–Mertens con il nigeriano lievemente favorito su Ciro.

Qui Inter

L’Inter schiererà tutti i titolari, tornano Hakimi e Barella dal 1′.

L’unica incertezza che alimenta la vigilia di Antonio Conte è su chi agirà sulla sinistra. La maglia da titolare se la dovrebbero contendere in tre: Darmian, al momento, quello che sembra dare maggiori garanzie. Perisic, infatti, ornato a lavorare con il gruppo solo questa settimana. E Young contro il Cagliari, è apparso leggermente affaticato e sottotono.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

