Napoli-Inter: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Big match della 25ª giornata per il vertice della classifica al Maradona Stadium: il Napoli dell’ex interista Spalletti, affronta l’Inter capolista con la voglia, in caso di vittoria, di prendersi seppur momentaneamente, la testa del campionato. Ovviamente, i nerazzurri dovranno poi recuperare la partita contro il Bologna. In ogni caso, si affrontano due concorrenti che, in base anche al risultato di stasera, vorranno continuare a dire molto sullo sviluppo della loro stagione.

Qui Napoli

Rientrati dalla Coppa d’Africa, Koulibaly e Anguissa sono abili e arruolati. Ma mentre il difensore, dopo il trionfo con il suo Senegal, dovrebbe tornare titolare al centro della retroguardia, partirà dalla panchina il centrocampista camerunese.

Per Luciano Spalletti si aprono i ballottaggi. Innanzitutto nella linea a quattro, schierata a protezione di Ospina. Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui sembrano sicuri di una maglia. Un piccolo dubbio per quanto riguarda l’ipotesi di spostare a sinistra di Juan Jesus, in luogo del terzino portoghese.

Pure la coppia di metodisti potrebbe subire un cambiamento. Nel senso che l’allenatore toscano medita su chi affiancare a Fabiàn Ruiz, tra Lobotka e Anguissa. Al momento, lo slovacco è leggermente avanti nelle gerarchie.

Là davanti, certi di giocare tre offensive player su quattro. Il centravanti sarà certamente Osimhen. Alle sue spalle, si muoveranno Politano–Zielinski–Insigne. Una piccola chance potrebbe averla pure Elmas, in luogo del Capitano.

Ancora out Tuanzebe. L’ex Manchester United continua ad allenarsi a parte. Al contrario le ultime notizie su Hirving Lozano confortano l’ambiente partenopeo. Dopo che i controlli effettuati dallo staff medico azzurro pare abbiano scongiurando l’intervento alla spalla, lussata con la sua nazionale, il messicano ha cominciati l’iter riabilitativo. Difficilmente sarà disponibile con il Verona, il 13 marzo; ma l’idea resta quella di fargli bruciare le tappe e averlo tra i convocati nella sfida di Europa League contro il Barcellona, in programma giovedì 17.

Qui Inter

Simone Inzaghi ha solo due dubbi di formazione, relativi al sostituto di Alessandro Bastoni e al partner offensivo di Edin Dzeko. In difesa, Federico Dimarco dovrebbe averla spuntata su D’Ambrosio e Darmian, mentre in attacco Alexis Sanchez insidia Lautaro Martinez, che resta comunque favorito per una maglia da titolare.

Nessun dubbio sul resto dell’undici da schierare a Fuorigrotta, con Skriniar e De Vrij che completeranno la difesa; Dumfries e Perisic “quinti” e la coppia di mezz’ali Barella–Calhanoglu ai lati del regista Brozovic.

Per la prima volta dal suo arrivo in nerazzurro, Felipe Caicedo figura nella lista dei convocati. Il tecnico interista, quindi, dopo aver tanto insistito con la società per convincerla a prendergli il centravanti ecuadoriano, già allenato per tre stagioni alla Lazio, potrà contare su una valida alternativa in uscita dalla panchina, da sfruttare in caso di necessità.

Oltre a Bastoni, infortunato nella partita di Coppa Italia contro la Roma, ma comunque indisponibile a causa dei due turni di squalifica rimediati contro il Milan, saranno sicuramente assenti Joaquin Correa e Robin Gosens, che continuano terapie e lavoro differenziato previste dal piano di recupero.

Nota a margine: le veci di Inzaghi, squalificato dopo il concitato finale del derby, saranno prese dal suo fidato vice, Max Farris.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

