Napoli-Inter, ultime da Riyad e probabili formazioni

La prima edizione della Supercoppa Italiana con la formula delle Final Four giunge all’atto finale. Dopo le due semifinali, a Riyadh, in Arabia Saudita, questa sera c’è in palio il trofeo, nella sfida che mette di fronte il Napoli Campione d’Italia e l’Inter vincitrice della Coppa Italia.

I nerazzurri, che hanno già conquistato la Supercoppa nelle due stagioni precedenti, puntano a un tris riuscito soltanto al Milan nella storia del calcio italiano. Simone Inzaghi, inoltre, punta a un personalissimo record: la quinta affermazione significherebbe infatti staccare Capello e Lippi nell’albo d’oro della competizione.

La squadra partenopea, invece, vuole chiudere il cerchio con il 2012, quando, analogie del pallone, proprio con Walter Mazzarri in panchina, fu sconfitta ai tempi supplementari dalla Juventus, a Pechino, in una gara che suscitò un mucchio di polemiche.

Qui Napoli

Mazzarri, dopo il riuscitissimo esperimento con la Fiorentina in semifinale, conferma la difesa a tre anche stasera. Insomma, l’idea del tecnico toscano è quella di schierare davanti a Gollini, il terzetto formato da Di Lorenzo, Rrhamani e Juan Jesus, supportato sui lati da Mazzocchi e Mario Rui.

Uguale pure la composizione della mediana: ancora in panchina Zielinski, centrocampo affidato dunque alla coppia composta da Cajuste e Lobotka. Torna a disposizione Demme, ma si accomoda inizialmente tra le riserve. In attacco, Politano–Kvaratskhelia sugli esterni e Simeone da centravanti.

Per quanto riguarda i nuovi arrivati – Traoré e Ngonge – il primo, indietro nella condizione, non sarà disponibile, il secondo partirà dalla panchina.

Probabile formazione

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Qui Inter

Per Inzaghi sussite il dubbio Bastoni: il difensore non è al top, causa affaticamento muscolare, potrebbe lasciar spazio a De Vrij, che guiderà la difesa. Con Acerbi indiziato a spostarsi sul centrosinistra e Pavard sul centrodestra. In alternativa, il tecnico dei nerazzurri può optare per Acerbi centrale, e l’inserimento di Carlos Augusto da braccetto sinistro. Una soluzione provata proprio contro il Napoli, in campionato.

Qualche riflessione anche in mediana: Calhanoglu, che salterà la prossima di campionato per squalifica, sarà regolarmente al suo posto; Barella e Mkhitaryan sono entrambi in pole sullo scalpitante Frattesi, sempre più prezioso come soluzione a gara in corso. Ma l’armeno non è al meglio, uscito in riserva dal match con la Lazio, nonostante abbia svolto regolarmente la rifinitura.

A completare l’undici di partenza, oltre a Sommer in porta, uno tra Dumfries e Darmian a destra, Dimarco sull’out opposto. Thuram con Lautaro in attacco.

Probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

