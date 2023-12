Napoli-Inter ore 20.45: segui prepartita, formazioni e cronaca delle azioni principali

Napoli e Inter si affrontano per la quattordicesima giornata: calcio d’inizio al Maradona fissato per le ore 20:45. I partenopei per rientrare a pieno titolo nella rincorsa scudetto. I nerazzurri intenzionati a tornare in testa alla classifica, operando il controsorpasso alla Juventus. Questi i temi del big match che conclude la domenica di Serie A, in attesa dei posticipi di domani.

Le probabili formazioni

In attesa che vengano ufficializzate le scelte di Mazzarri e Simone Inzaghi, queste sono le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Il gruppo arbitrale

A dirigere Napoli-Inter è stato designato da Davide Massa della sezione di Imperia; assistenti Imperiale e Mondin, con Rapuano Quarto Uomo. In sala Var ci sarà Marini, assistito da Mariani.

I precedenti in cifre

L’Inter ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato contro il Napoli. Anche se ha perso la più recente (3-1 lo scorso 21 maggio). L’ultima volta che i partenopei hanno vinto due partite di fila contro i nerazzurri in Serie A è stata nel 2016/17. Il Napoli è però rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate negli anni 2000 nel massimo campionato. Infatti, quella partenopea è l’avversaria contro cui i nerazzurri hanno la più bassa percentuale di successi esterni nel periodo tra le squadre affrontate più di una volta.

Le formazioni ufficiali

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.

Walter Mazzarri, intende dare continuità alla vittoria in casa dell’Atalanta al suo esordio sulla panchina partenopea, oltre a confermare quanto di buono intravisto in Champions League contro il Real Madrid. Dovendo fare a meno di Mario Rui e Mathias Olivera, il tecnico toscano schiera:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dal canto suo, Simone Inzaghi dopo la vittoria di venerdì sera della Juventus in casa del Monza, è costretta a inseguire la vittoria vincere per riprendersi il primo posto in solitaria. Privo degli infortunati Pavard e Bastoni, il tecnico nerazzurro schiera:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Primo tempo

3′ Subito una conclusione potente di Elmas, Sommer si distende e toglie la palla dall’incrocio!

12′ Gol annullato a Thuram per fuorigioco: bel dialogo tra Lautaro e il suo partner d’attacco, che insacca dopo una sponda di testa dell’argentino. L’esultanza viene però subito stroncata dalla bandierina del guardalinee, per un fuorigioco. Successivamente confermato anche dal Var.

18′ si ferma De Vrij per un problema muscolare, al suo posto entra Carlos Augusto.

19′ Altro tiro di Elmas, che questa volta penetra in area dalla sinistra e calcia di mancino: il portiere svizzero respinge la traiettoria da posizione defilata.

27′ Barella crea superiorità per l’Inter, con Rrahmani che però impedisce l’anticipo di Lautaro sul primo palo, stornando in calcio d’angolo.

36′ Travesrsa di Pollitano. L’esterno rientra sul sinistro e, dal limite, lascia partire una conclusione a giro che Sommer devia sul legno!

39′ Sulla rimessa lunga di Dumfries, Darmian di testa trova El Toro che, con una conclusione al volo, impegna Meret. Il portiere é attento in uscita.

43′ Gran palla di Natan per Osimhen, la punta stoppa di petto ma, invece di concludere, prova un secondo stop a seguire che permette la chiusura di Carlos Augusto.

45′ Gol Inter: Cross di Dimarco, sponda di Dumfries per Barella che scarica per Çalhanoğlu a rimorchio: conclusione potente dal limite che batte Meret.

Secondo tempo

Nenache il tempo di cominciare la ripresa e Dumfries cade male su un contrasto aereo e resta a terra, Di Lorenzo mette in out. Gli stessi giocatori del Napoli richiamano i medici dell’Inter. L’olandese viene prima accompagnato fuori dal campo. Poi é pronto a rientrare.

58′ Paratona di Sommer: prima Acerbi colpisce Osimhen in area – senza fallo secondo l’arbitro -, poi lo svizzero para un tiro potente e teso di Kvaratskhelia.

62′ raddoppio Inter: brutto pallone perso dal Napoli, che lancia un assalto interista: Lautaro questa volta fa l’assist, la mezzala della Nazionale si esibisce in uno splendido slalom in area e insacca per lo 0-2.

67′ Esce Politano, entra Raspadori.

69′ occasione Osimhen: Natan crossa bene al centro, la punta colpisce di testa ma manda a lato.

75′ Doppio cambio Napoli: escono Elmas e Lobotka, entrano Lindstrom e Zielinski.

76′ Anche l’Inter fa una doppia sostituzione: entrano Frattesi e Cuadrado, fuori Mkhitaryan e Dumfries.

81’Paratona di Sommer: lo svizzero mostra ancora una volta ottimi riflessi – questa volta su un colpo di testa molto ravvicinato di Osimhen -, ma l’azione viene comunque invalidata perché il nigeriano è oltre la linea dei difensori nerazzurri.

84′ Terzo gol dell’Inter che chiude la partita con Thuram, da pochi passi insacca in tap-in dopo che Meret non arriva sull’assist rasoterra di Cuadrado.

88′ Mazzarri prova a giocarsi la carta Zerbin, passando a tre in difesa, ma la gara sembra ormai compromessa.

Finisce 0-3 al Maradona, con gli azzurri che si scuciono l’ennesimo pezzetto di scudetto dalla maglia!!!

