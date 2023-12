Napoli-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo Napoli e Inter nel match clou della quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

I campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale di Champions League contro il Real Madrid, cercheranno di rifarsi in campionato portando a casa la seconda vittoria della nuova era Mazzarri, dopo quella ottenuta in casa dell’Atalanta nella giornata precedente.

I nerazzurri, invece, vengono da due pareggi consecutivi in campionato e in Champions, ottenuti rispettivamente contro Juventus e Benfica, e cercheranno di espugnare il Maradona per riprendersi la vetta della classifica, dopo essere stati scavalcati proprio dai bianconeri che venerdì sera hanno vinto in extremis allo U-Power stadium contro il Monza.

Per la sfida odierna Mazzarri schiererà l’ex interista Juan Jesus in posizione di terzino sinistro, viste le assenze di Fabian Rui e Olivera, mentre in attacco il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Mentre Simone Inzaghi, dopo il massiccio turnover adoperato in Champions League nella trasferta di Lisbona contro il Benfica, schiererà il miglior undici per cercare di tornare in testa alla classifica.



Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

