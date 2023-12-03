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Napoli Inter: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Dic 3, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro l’Inter:

MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
ØSTIGÅRD LEO 55
NATAN 3
ANGUISSA ANDRÉ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ELMAS ELJIF 7
POLITANO MATTEO 21
OSIMHEN VICTOR 9
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Simone Inzaghi:

SOMMER YANN 1
DARMIAN MATTEO 36
DE VRIJ STEFAN 6
ACERBI FRANCESCO 15
DUMFRIES DENZEL 2
BARELLA NICOLÒ 23
CALHANOĞLU HAKAN 20
MKHITARYAN HENRIKH 22
DIMARCO FEDERICO 32
THURAM MARCUS 9
MARTÍNEZ LAUTARO (k) 10


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