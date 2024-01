Napoli-Inter: le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa

L’ultimo atto della Supercoppa è ad un passo dal suo compimento, con le formazioni di Napoli e Inter pronte a darsi battaglia per la conquista del primo trofeo stagionale. Per come stanno andando le stagioni delle due squadre, probabilmente questa coppa significa più per i partenopei che per i nerazzurri. Questi ultimi infatti – in attesa del recupero della 21esima giornata – sono potenzialmente primi in classifica e possono sfiorare concretamente l’idea dello scudetto. Discorso diverso per gli azzurri che, da campioni d’Italia in carica, distano decine di punti dal primo posto e devono dunque ridimensionare le proprie ambizioni per quest’anno e considerando la precoce eliminazione dalla Coppa Italia, la Supercoppa è l’unico titolo davvero alla loro portata. Alle 20 le due compagini scenderanno in campo e sono state diramate le formazioni ufficiali, elencate qui di seguito:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

