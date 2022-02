Napoli-Inter: Il sogno del tifoso “bambino”!

Siamo a poche ore dell’evento piu’ atteso dal tifoso partenopeo, nell’ “arena” del Maradona, sta per cominciare la gara scudetto Napoli-Inter.

Ma solo il 50% avranno il privilegio di poter assistere a questo evento sportivo tanto desiderato dai tifosi del Napoli, il tutto per una mente malata che ha distrutto la liberta’, ma per fortuna, non la passione e la fantasia!

Non c’ e’ Covid che tenga, per il tifoso napoletano, oggi esiste “il sogno”, quello sfiorato con Sarri, ed oggi vissuto con Spalletti. Si vede che la Toscana, ha ascendente partenopeo.

Ma tornando al tifoso, che gia’ a colazione al Bar, iniziera’ il suo percorso di “beatificazione” del Napoli, sognando un gol di Mertens da calcio d’angolo, o di Osimhen che scarta anche Inzaghi…parte il sondaggio che arrivera’ fino a Fuorigrotta.

E nel arrivare ad ora di pranzo, chiedera’ alla moglie di far presto, che la partita inizia tra poco..e mentre uno spaghetto fumante, attraversera’ l’organo olfattivo…si dira’, con fare deciso…Amo’oggi o Napule vince 3 a 0!

Ma il tempo passa, e ci si prepara come se si servisse una messa, la sciarpa azzurra al collo, il cappello con su scritto “Napoletano doc”, la trombette rigorosamente azzurra, maglietta del Napoli, made in China, con il 9 di Osmhen, e la foto formato tessera di San Gennaro cucita sul petto..-insomma raccomandato di ferro!

Sono le 16, inizia il percorso verso il Maradona, ci si compra per strada il famoso Borghetti, poi al Bar di fronte alla Curva, per parlare con gli amici, e rafforzare in se l’idea, che oggi l’Inter sara piu’ nera che azzurra!

Ci siamo siamo in fila, gli stewart controllano mascherine e Green Pass, si e’ in regola, si puo’ entrare…mi siedo, e vedo il terreno di gioco, e per un momento, nel silenzio, si trasforma in Spalletti, ed inizia il Fantacalcio, partendo dal 4-3-3 al 5-4-1…gioca quello, oppure quell’ altro…

Ma non c’e piu’ tempo, Napoli- Inter sta per cominciare, ora a decidere sara’ il campo, io posso solo spingere, con il mio fiato, la palla in rete, o salvare sulla linea un tiro dell’avversario.

Ma questa e solo la storia del tifoso “bambino”, perche’ il Napoli ci rende cosi, un po’ bambini, e questa passione che non morira’ mai, sara’ la spinta vera’, perche’ quella maglia l’ha cucita dentro…tutta intera!

