Napoli-Inter: dove vedere in tv la finale di Supercoppa

Napoli-Inter, partita che vale la Supercoppa Italiana 2023, è in programma domani allo stadio “Al-Awwal Park Stadium” di Riad, in Arabia Saudita, con calcio d’inizio previsto alle ore 20:00 italiane.

Il match sarà trasmessa in diretta televisiva gratis su Mediaset: il canale di riferimento è Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre in tv, 105 via Sky).

Chi volesse invece vedere la partita in diretta streamingin diretta dovrà utilizzare Mediaset Infinity oppure collegarsi al sito di Sportmediaset.

In diretta su persemprenapoli

Ovviamente, potrete seguire Napoli-Inter anche in diretta testuale su persemprenapoli.it: prepartita, formazioni e live delle azioni più importanti minuto per minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati